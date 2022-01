Kaszubsko-Kociewskie Stowarzyszenie im. Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski chce ustanowienia Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej

Jak dodają, z całej Polski Pomorze poniosło w 1939 roku największe straty ludzkie.

"W masowych egzekucjach organizowanych przez Niemców zginęły tysiące bezbronnych ludzi. Według szacunków IPN na Pomorzu zginęło od 30 tys. do 50 tys. Polaków wobec 10 tys. rozstrzelanych w Wielkopolsce i 3 tys. na Śląsku oraz 5 tys. w Generalnym Gubernatorstwie. Mordowano wg wcześniej przygotowanych list proskrypcyjnych z 60 tys. nazwisk Polaków. Pragniemy też zwrócić uwagę na polityczne znaczenie wymordowania w 1939 roku większości Pomorzan, którzy byli Powstańcami Wielkopolskimi w 1919r. i walczyli w ramach Dywizji Strzelców Pomorskich, a także Organizacji Wojskowej Pomorza powstałej na bazie Straży Ludowych - pomagające gen. Józefowi Hallerowi w przyłączeniu Pomorza do Polski w 1920r. Powstanie Wielkopolskie było wspólnym wysiłkiem trzech dzielnic polskich zaboru pruskiego: Wielkopolski, Pomorza i Śląska, zostało zaaranżowane przez demokratycznie wybrany Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (3-5 grudnia 1918r.), w którym na 1100 uczestniczących posłów 50% posłów w stosunku do posłów z Wielkopolski stanowili Pomorzanie i dlatego pomorscy posłowie i uczestnicy tego Powstania stali się istotną częścią Zbrodni Pomorskiej 1939r. Mordowano głównie członków kombatanckich związków Powstańców i Wojaków i Polskiego Związku Zachodniego. Stanowili oni w sumie kilkadziesiąt tysięcy najaktywniejszych działaczy polskich, a byli to przede wszystkim Kaszubi, Kociewiacy i Borowiacy." - piszą przedstawiciele Kaszubsko - Kociewskiego Stowarzyszenia im. Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski.