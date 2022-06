Kaszubskie truskawki. Ile kosztują? Czy są drogie? Aktualne ceny. Od kiedy sezon? Gdzie kupić?

- Ceny za owoce z ostatnich lat i powtarzające się problemy z pozyskaniem pracowników do zbioru truskawek, zniechęcają do zakładania nowych plantacji — podkreslał Zygmunt Jażdżewski. - Producenci zastanawiają się, czy w tym roku ceny będą korzystne. Niestety, ale plantacji kaszubskiej truskawki jest coraz mniej. Wymaga to dużej pracy, od wiosny do jesieni, a zyski nie są zadowalające. Minusem jest to, że nic nie można zaplanować, bo wiele zależy od pogody, a tak jak wiadomo lubi płatać figle.