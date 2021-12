Kaszubskie specjały świąteczne. Wigilijne dania, których nie znajdziesz w innych regionach

To nic innego jak śledź w sosie śledziowym z ziemniakami w mundurkach. Składniki: 6 solonych filetów ze śledzi, 1 kg ziemniaków, 4 łyżki mąki, 2 łyżki śmietany, 1 cebula, tłuszcz, sól, pieprz.Wykonanie: Wymoczone w wodzie solone filety śledziowe oczyszczamy i pokrojone lub w całości obtaczamy w mące smażymy na gorącym oleju. Usmażone ryby zdejmujemy z patelni. Do pozostałego tłuszczu wrzucamy posiekaną cebulę i 4 łyżki mąki. Całość mieszamy i zarumieniamy. Na koniec dodajemy wodę lub śmietanę i przyprawiamy. Upieczone śledzie zalewany sosem i podajemy z ziemniakami w mundurkach. Można również do sosu dodać rozgniecione widelcem śledzie i polać wszystkim ziemniaki. Podajemy z surówką z kiszonej kapusty z jabłkiem.

Koło Gospodyń Wiejskich Chwaszczyno