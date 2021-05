Kaszubska truskawka pojawi się w sprzedaży z niewielkim opóźnieniem. Pierwsze zbiory około 20 czerwca. Ile można będzie zarobić

- Wszystko wskazuje na to, że będzie to dobry sezon, tyle że nieco opóźniony - mówi Henryk Kostuch , plantator z Chmielna, który wraz z synek uprawia około 6 hektarów dorodnych truskawek. Pan Henryk jest też członkiem zarządu Kaszubskiego Stowarzyszenia Producentów Truskawek.

- W tym wszystkim dobre jest to, że pada deszcz i możemy w tym roku zaoszczędzić na podlewaniu plantacji, co wiązało się zawsze z dodatkowymi kosztami - kontynuuje pa Henryk.

- Ponieważ zbiory truskawek nie trwają długo, co też jest przyczyną niechęci do tej pracy, staramy się w sposób naturalny wydłużać zatrudnienie na przykład Ukraińców

- mówi dalej Henryk Kostuch. - Kilka dni temu na przykład dzwonił do mnie plantator borówki z Mierzchucina. Tak się składa, że gdy kończy się truskawka, zaczynają się zbiory borówki. Żeby wydłużyć Ukraińcom tę pracę sezonową wprowadziłem zasadę, że część z nich odsyłam do plantatorów borówki. Osobiście też uprawiam borówkę, ale nie potrzebuję aż tyle ludzi co do truskawek, więc dlaczego nie pomóc zarówno tym, którzy chcą zarobić, jak i innym, większym plantatorom borówki.