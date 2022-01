Kasia Tusk: WOŚP 2022. Co przekazała na licytację? Jakie przedmioty? Ile są warte?

Kasia Tusk od wielu lat gra z Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Co roku wspiera licytacje, wystawiając wyjątkowe przedmioty. Tak jak kilka lat temu, gdy przekazała swoją suknię ślubną. Dopiero wtedy pochwaliła się, że od dawna jest żoną Stanisława Cudnego.

Chociaż początek 2022 roku nie był dla blogerki łatwy (pisaliśmy o tym tutaj), nie zaniedbała WOŚP. Jak podkreśliła we wpisie, który umieściła na Instastory, w tym roku przekazała dwa przedmioty.

Tak jak wiele z Was z dumą nosi tego jednego dnia w roku czerwone serduszko na klapie płaszcza, tak my, całą rodziną od lat staramy się wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy na wiele sposobów. Z chęcią wrzucam do puszki to, co trzeba, ale czuję się też w obowiązku, jako osoba dysponująca coraz większymi zasięgami, do wsparcia tej pięknej akcji w bardziej osobistym wymiarze. W tym roku postanowiłam wystawić dwie aukcje – bardziej osobistą i konkretniejszą od MLE Collection.