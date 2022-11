Kasia Tusk o "najlepszej wersji siebie". Pokazała córkę. Jak wygląda Liliana? Urocze nagranie obiegło sieć. Zobaczcie wideo

Blogerka, w nowym wpisie na Instagramie, nawiązała do "najlepszej wersji siebie". Napisała, że w jej ocenie niektórzy mogą czuć zbyt dużą presję, by starać się dosięgnąć ideału.

Nowy wpis na blogu jest trochę o tym, abyśmy zrzuciły ze swojego ramienia gadającą do nas przez cały dzień „najlepszą wersją siebie”, która każe nam zrobić morderczy trening, gdy jesteśmy padnięte, wycisnąć poranne minuty jak cytrynę, aby zdążyć zrobić kreskę na oku, czy skrytykować nas za to, że trzeci raz w tym tygodniu robimy makaron w sosie pomidorowym na obiad. „Najlepsza wersja siebie” to zwrot, który miał nas motywować do samodoskonalenia, ale jak to zawsze bywa w popkulturze, historii, modzie i codziennym życiu – nowości po czasie właściwie zawsze ulegają wypaczeniu, dochodzą do skrajności i stają się dla nas raczej obciążeniem niż wybawieniem, jeśli nie potrafimy podejść do tematu z dystansem. Zapraszam do lektury „Umilaczy dla zmęczonej dziewczyny”, bo sporo tam fajnych linków na listopad.