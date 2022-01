Kasia Tusk na Instagramie nagłaśnia zbiórkę na leczenie chorej dziewczynki. Na co choruje Emilia Wilk?

Tak jak niedawno, gdy przekazała, że ponownie trafiła do szpitala. Chociaż nie zdradziła, w jakich okolicznościach, można przypuszczać, że sytuacja ma związek z jej córką.

Kasia Tusk prężnie działa w sieci. Prowadzi poczytnego bloga, który śledzi mnóstwo internautów. Stanowi on źródło inspiracji w kwestiach modowych czy dekoracyjnych. Blogerka ma też konto na Instagramie, gdzie odsłania niektóre ważne momenty z życia prywatnego.

Kasia Tusk nagłaśnia zbiórkę. Sprawa jest pilna

W środę wieczorem Kasia Tusk dodała kolejny post. Tym razem na Instastory, gdy udostępniła link do zbiórki na leczenie 6-miesięcznej Emilii Wilk. Dziewczynka ma ciężką wadę serca. Szansą na uratowanie jej życia jest operacja w Stanach Zjednoczonych. Ta jednak jest bardzo kosztowna. By doszła do skutku, rodzice dziecka muszą zebrać jeszcze ponad 5 mln zł.