Kasia Tusk: córka trafiła do szpitala w ostatnim momencie. Poruszający wpis blogerki

Kasia Tusk w social mediach dzieli się z internautami nie tylko radosnymi momentami, ale także trudnymi doświadczeniami. W najnowszym wpisie przekazała, że tęskni za rzeczywistością, którą pozostawiła w domu. Towarzyszy bowiem córce, która trafiła do szpitala.

Chociaż szpitalna rzeczywistość jest dosyć absorbująca, to nie brakuje nam czasu na tęsknotę. Tęsknimy do tych, których zostawiłyśmy w domu, do nakrytego stołu, do śliniącego się Portosa, do rozmów przy porannej kawie, do wolności i słodkiej beztroski.