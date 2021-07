Kartuzy: Konflikt między burmistrzem a radną. Poszło o prostytutki na drodze wojewódzkiej z Kartuz

Konflikt między burmistrzem a radną na radzie miejskiej w Kartuzach. Poszło o prostytutki przy drodze wojewódzkiej

Radna Klaudia Kałużna na ostatniej sesji rady stwierdziła, że na trasie z Kartuz do Dzierżążna często spacerują panie lekkich obyczajów. Burmistrz odpowiedział, że nie ma odpowiednich narzędzi prawnych, by w tej sprawie móc cokolwiek zrobić. Dodał jednak słowa, które szerokim echem odbiły się w mediach.

– Może też pani wziąć transparent z jakimś hasłem i odstraszać w ten sposób panów, którzy ewentualnie chcieliby się w tym miejscu zatrzymać. Nie widzę innej możliwości – mówił Mieczysław Grzegorz Gołuński. – Może, jeśli te panie będą osaczone przez inne kobiety, to mężczyźni nie będą się zatrzymywać.

– My, jako gmina, nie mamy żadnych możliwości prawnych, by cokolwiek z tymi paniami zrobić. Zgłoszę jednak pani uwagę odpowiednim służbom, ale i pani proponuję dokonywanie zgłoszeń, czy to policji czy służbom sanitarnym.