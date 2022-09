Kartuzy. Kierowca porącił rowerzystę, który okazał się... pijany [email protected]

W czwartkowe popołudnie 8.09 w Kartuzach doszło do potrącenia rowerzysty. Jednoślad prawidłowo przejeżdżał przez jezdnię i wątpliwości co do winy kierowcy osobówki nie było, jednak, jak się okazało, rowerzysta też miał swoje na sumieniu...