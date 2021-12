Kartuzy: dofinansowanie drugiego etapu budowy obwodnicy

Dodatkowe obwodnice na Pomorzu

Dla Pomorza to właściwie trzy dobre wiadomości, bo dotyczą trzech tras, na które łącznie pójdzie 110 mln zł dotacji. Największa inwestycja będzie realizowana w Kartuzach. Chodzi o drugi etap tutejszej obwodnicy - długo wyczekiwanej przez wszystkich, którzy regularnie podróżują od strony Żukowa czy Przodkowa w kierunku Sierakowic.

Z niespodziewaną wizytą przybyli w środę 22 grudnia do Kartuz m. in. poseł Piotr Müller , rzecznik rządu, oraz wojewoda pomorski Dariusz Drelich . Tego dnia bowiem premier Mateusz Morawiecki zaakceptował listę dodatkowych 51 obwodnic, realizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, które otrzymają dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Obwodnica w Kartuzach

Trasa ma się rozpocząć przed Grzybnem, następnie przejść przez Prokowskie Chrusty i zakończyć na wyjeździe z Kartuz w kierunku Chmielna i Sierakowic. To ok. 4 km drogi, dzięki którym całkowicie oszczędzimy sobie wjeżdżania do stolicy Kaszub.