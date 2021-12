Kartuzy. 76-latek zasłabł za kierownicą, 21.12.2021 r. Mężczyzna nie żyje Maciej Krajewski

Kartuzy. Tragicznie zakończyło się zdarzenie, do którego doszło we wtorkowy poranek, 21.12.2021 r. na Osiedlu Wybickiego. Wszystko wskazuje na to, że 76-letni kierowca peugeota zasłabł, prowadząc samochód, przez co uderzył w zaparkowany pojazd. Nie udało się przywrócić mu funkcji życiowych