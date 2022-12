Kartuski szpital czeka rozbudowa za 22 miliony. „Co się zmieni? Wszystko”

22 miliony na rozbudowę kartuskiego szpitala. Co się zmieni?

Przedsięwzięcie to było wyczekiwane zarówno przez pacjentów, jak i władze szpitala. W ramach zadania m.in. główny budynek placówki zostanie połączony z budynkiem B, w którym mieści się obecnie oddział chorób wewnętrznych. Ów oddział będzie też powiększony, a parter wspomnianego budynku B zostanie zmodernizowany. W nowym obiekcie powstaną pracownie tomografii komputerowej, echokardiografii, ultrasonografii, rentgenodiagnostyki oraz, przede wszystkim, rezonansu magnetycznego - czegoś, czego dotąd brakowało w Kartuskiem jako jedynym powiecie na Pomorzu. Wszystko to utworzy Centrum Diagnostyki Obrazowej.

- To wyjątkowy dzień dla powiatu kartuskiego (...). To historyczna i wyjątkowa chwila, bo nasz szpital jest po prostu za mały - zaznaczał starosta kartuski Bogdan Łapa . - Tak wielki powiat będzie w końcu miał badania, na które wszyscy czekają.

Kartuzy. Wielka przebudowa szpitala

Powyższe plany nie obejmują jednak wszystkiego, co ma się zmienić w PCZ w Kartuzach. Przeniesienie niektórych pracowni umożliwi rozbudowę innych, obecnych. W ten sposób chociażby oddział internistyczny powiększy się o ok. 8 łóżek, same sale zaś zostaną zmienione z 4- na 3-osobowe.