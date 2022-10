Karta Sopocka do wymiany. By korzystać ze zniżek i rabatów musisz wyrobić nową. Do kiedy, gdzie trzeba złożyć wniosek na nową Kartę Sopocką? Piotr Niemkiewicz

Karta Sopocka w 2022 roku ważna będzie tylko do 31 grudnia. Co trzeba zrobić, by dostać nową kartę mieszkańca i ile to kosztuje? W sopockim urzędzie zachęcają, by już dziś złożyć wniosek o nową Kartę Sopocką i zyskać atrakcyjne udogodnienia, zniżki i rabaty.