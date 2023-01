Karolina Jaszczyszyn, liderka kobiecej reprezentacji rugby: Chcę wrócić na boisko, aby spełnić swoje marzenie o występie na igrzyskach

Co takiego zaczęło dziać się z kobiecym rugby, że o was zaczyna być głośniej, niż o występach mężczyzn?

Myślę, że zmieniło się wiele rzeczy. Może zacznę od tego, że w związku również doceniają nas włodarze. Widzą, że przez wiele lat pracowałyśmy na ten sukces bezinteresownie. Zmieniło się też nasze podejście, bo faktycznie z roku na rok osiągamy coraz większe sukcesy. Jesteśmy drużyną, która ciągle pragnie więcej. Zbudowałyśmy w samym środku solidną mentalność zwycięzcy. Każdy zadaje nam pytanie, czy to wygrywanie się nudzi. Nie. Każda wygrana i każdy sukces jest przeżywany na nowo. To dla nas zawsze coś bardzo ważnego. Miasto Gdańsk bardzo mocno inwestuje w rozwój naszej dyscypliny. Wiele lat temu dostrzegło w nas potencjał. Do tego dochodzi jeszcze ciężka praca indywidualna nas samych. Widzimy, że jesteśmy w stanie zajść wszędzie, jeśli tylko możemy wytrwać w tych swoich postanowieniach.