Karol Urbanowicz, siatkarz Trefla Gdańsk: Po mistrzostwach świata nie spocznę na laurach. A włoska kuchnia bardzo przypadła mi do gustu

Co na temat sportowej przyszłości kłębi się w głowie 19-latka, który w swojej dyscyplinie stanął na podium mistrzostw świata?

Na pewno bardzo się cieszę z takiego sukcesu. Od początku tej mojej przygody ze sportem wpaja mi się, że sukcesy są fajne, ale to działa przez kilka godzin, kilka dni. A potem trzeba wracać do pracy, aby ciągle stawać się lepszym. Na pewno nie można spocząć na laurach. To będzie fajna pamiątka za kilka lat, ale cały czas mam świadomość pracy i rozwoju.

Zanotowałeś na turnieju 24 punktowe bloki i jako jedyny Polak znalazłeś się w drużynie marzeń tych mistrzostw. Zrobiło się miło z tego powodu?

Podziękowania i gratulacje należą się całej drużynie. Może to oklepane, ale uważam, że gdyby nie oni, to nie dostałbym takiego wyróżnienia. Ich zagrywka pozwoliła mi na łatwiejsze czytanie rywala i przez to mogłem dołożyć coś od siebie. To także ich sukces.