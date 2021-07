Karambol w Malechowie. 20.07.2021 r. Zderzenie kilku samochodów na dk 6. 7 osób rannych, w tym dziecko! Tomasz Turczyn

Na drodze krajowej nr 6 w Malechowie we wtorek, 20.07.2021 r. doszło do bardzo groźnego zdarzenia. Ok. godz. 14:00 zderzyło się 5 samochodów. 7 osób zostało rannych! Trwa akcja ratunkowa. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.