Kąpieliska w woj. pomorskim otwarte 20.06.2021. Wiesz, gdzie jechać?

Sprawdź, które kąpieliska w województwie pomorskim są otwarte 20.06.2021. W Polsce sezon kąpielowy trwa od 1 czerwca do 30 września. Jednak terminy otwarcia i zamknięcia poszczególnych kąpielisk mogą się różnić. Czy wiesz, kiedy są otwarte konkretne kąpieliska w województwie pomorskim w 2021 roku? Publikujemy informacje dotyczące stanu wody i temperatury. Przekonasz się również, co jeszcze można robić na wybranym kąpielisku.

Kąpielisko: Gdańsk Stogi Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2020 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 24.08.2020

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Gdańsk, Wydmy

Gdańsk

pomorskie

Gdańsk, Wydmy Gdańsk pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 300m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Gdańsk Sobieszewo Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 30.08.2020 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 24.08.2020

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Gdańsk, Falowa

Gdańsk

pomorskie

Gdańsk, Falowa Gdańsk pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Sopot - Łazienki Południowe I Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 15/06/2021 - 15/09/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 20.06.2021 Temperatura powietrza: 25°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 5 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 11.06.2021

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Sopot, Pomiędzy molo a wejściem nr 23

Sopot

pomorskie

Sopot, Pomiędzy molo a wejściem nr 23 Sopot pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Sopot-Kamienny Potok-Koliba Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 26/06/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 30.08.2020 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 28.08.2020

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Sopot, Pomiędzy wejściem nr 4 a wejściem nr 6

Sopot

pomorskie

Sopot, Pomiędzy wejściem nr 4 a wejściem nr 6 Sopot pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, wyróżnienia, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Gdańsk Orle Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 30.08.2020 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 24.08.2020

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Gdańsk, Lazurowa

Gdańsk

pomorskie

Gdańsk, Lazurowa Gdańsk pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Gdynia Redłowo Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2020 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.06.2021

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Gdynia, Redłowo

Gdynia

pomorskie

Gdynia, Redłowo Gdynia pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 200m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Gdynia Śródmieście Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2020 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.06.2021

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Gdynia, Śródmieście

Gdynia

pomorskie

Gdynia, Śródmieście Gdynia pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 200m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Jantar Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 26/06/2021 - 2/09/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 2.09.2020 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 24.08.2020

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Jantar, zejście przy Ośrodku Wypoczynkowym - Jantar

Jantar

pomorskie

Jantar, zejście przy Ośrodku Wypoczynkowym - Jantar Jantar pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 200m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko gminne przy ul. Jeziornej w Przywidzu Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 14/06/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 18.06.2021 Temperatura powietrza: 28°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 5 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 10.06.2021

Godziny otwarcia: 11:00 - 19:00

Adres:

Przywidz, Jeziorna

Przywidz

pomorskie

Przywidz, Jeziorna Przywidz pomorskie Akwen: Jezioro Przywidzkie

Długość lini brzegowej: 50m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Gdynia Babie Doły Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2020 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 16°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.06.2021

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Gdynia, Babie Doły

Gdynia

pomorskie

Gdynia, Babie Doły Gdynia pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Stegna II Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 26/06/2021 - 2/09/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 2.09.2020 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 24.08.2020

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Stegna, Zejście od ul. Morskiej

Stegna

pomorskie

Stegna, Zejście od ul. Morskiej Stegna pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 200m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nr 2 - "Na Cyplu" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2021 - 31/08/2021 Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 19.08.2020

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Hel, na cyplu wejście nr 67 ul.Kuracyjna

Hel

pomorskie

Hel, na cyplu wejście nr 67 ul.Kuracyjna Hel pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna. Kąpielisko: Stegna I Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 2.09.2020 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 24.08.2020

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Stegna, Zejście od ul. Lipowej

Stegna

pomorskie

Stegna, Zejście od ul. Lipowej Stegna pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nr 1 - "Duża Plaża" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 6.07.2020 Temperatura powietrza: 22°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 19.08.2020

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Hel, wejście nr 66 ul.Leśna

Hel

pomorskie

Hel, wejście nr 66 ul.Leśna Hel pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 200m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nr 3 - "Mała Plaża" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.08.2020 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 19.08.2020

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Hel, Bulwar Nadmorski na wschód od portu

Hel

pomorskie

Hel, Bulwar Nadmorski na wschód od portu Hel pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Jurata "Międzymorze" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2021 - 30/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 29.08.2019 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 10°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 19.08.2020

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Jurata, wejście nr 60 ul.Międzymorze na wysokości DW - Bryza

Jurata

pomorskie

Jurata, wejście nr 60 ul.Międzymorze na wysokości DW - Bryza Jurata pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, natryski, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Jastarnia "Leśna" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2021 - 30/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 30.08.2019 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 19.08.2020

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Jastarnia, Jastarnia wejście nr 52 ul. Leśna

Jastarnia

pomorskie

Jastarnia, Jastarnia wejście nr 52 ul. Leśna Jastarnia pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Jastarnia "Nadmorska- Plażowa" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2021 - 30/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 30.08.2019 Temperatura powietrza: 22°C Temperatura wody: 14°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 19.08.2020

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Jastarnia, Jastrania wejście nr 46-47 ul. Bałtycka i Plażowa

Jastarnia

pomorskie

Jastarnia, Jastrania wejście nr 46-47 ul. Bałtycka i Plażowa Jastarnia pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Jastarnia "Zdrojowa" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2021 - 30/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 30.08.2019 Temperatura powietrza: 22°C Temperatura wody: 14°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 19.08.2020

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Jastarnia, wejście nr 49 przy Latarni Morskiej

Jastarnia

pomorskie

Jastarnia, wejście nr 49 przy Latarni Morskiej Jastarnia pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 200m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Jastarnia "Ogrodowa" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2021 - 30/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 30.08.2019 Temperatura powietrza: 22°C Temperatura wody: 14°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 19.08.2020

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Jastarnia, Jastarnia wejście nr 44 ul. Ogrodowa

Jastarnia

pomorskie

Jastarnia, Jastarnia wejście nr 44 ul. Ogrodowa Jastarnia pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Rzeka Nogat Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 26/06/2021 - 29/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 30.06.2017 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 15°C Prędkość wiatru: 5 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.08.2020

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Malbork, Wileńska

Malbork

pomorskie

Malbork, Wileńska Malbork pomorskie Akwen: Rzeka Nogat

Długość lini brzegowej: 300m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Morskie "Krynica Morska - Port" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2020 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 5 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 25.08.2020

Godziny otwarcia: Brak danych

Adres:

Krynica Morska, zejscie na plażę od ul. Marynarzy nr 31

Krynica Morska

pomorskie

Krynica Morska, zejscie na plażę od ul. Marynarzy nr 31 Krynica Morska pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Władysławowo-Półwysep wejście nr 3 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2020 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 6 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 19.08.2020

Godziny otwarcia: Brak danych

Adres:

Władysławowo, Półwysep wejscie nr 3

Władysławowo

pomorskie

Władysławowo, Półwysep wejscie nr 3 Władysławowo pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Władysławowo wejście nr 9 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 26/06/2021 - 15/09/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 15.09.2020 Temperatura powietrza: 22°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 19.08.2020

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Władysławowo, Władysławowo wejście nr 9 ul. Brzozowa

Władysławowo

pomorskie

Władysławowo, Władysławowo wejście nr 9 ul. Brzozowa Władysławowo pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Władysławowo wejście nr 6 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2020 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 6 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 19.08.2020

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Władysławowo, Władysławowo wejście nr 6 ul. Hryniewieckiego

Władysławowo

pomorskie

Władysławowo, Władysławowo wejście nr 6 ul. Hryniewieckiego Władysławowo pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Władysławowo wejście nr 4 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2020 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 6 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 19.08.2020

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Władysławowo, Władysławowo wejście nr 4 ul. Hryniewieckiego

Władysławowo

pomorskie

Władysławowo, Władysławowo wejście nr 4 ul. Hryniewieckiego Władysławowo pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Władysławowo wejście nr 10 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2020 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 6 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 19.08.2020

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Władysławowo, Władysławowo wejście nr 10 Aleja Żeromskiego

Władysławowo

pomorskie

Władysławowo, Władysławowo wejście nr 10 Aleja Żeromskiego Władysławowo pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Chłapowo wejście nr 12 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2020 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 6 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 19.08.2020

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Chłapowo, Chłapowo wejście nr 12 Aleja Żeromskiego

Chłapowo

pomorskie

Chłapowo, Chłapowo wejście nr 12 Aleja Żeromskiego Chłapowo pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, tablica informacyjna. Kąpielisko: Przy Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Garczynie nad jeziorem Garczyn Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 26/06/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2018 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 12 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.08.2020

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Kościerzyna, Nad j. Garczyn Kąpielisko przy Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Garczynie

Kościerzyna

pomorskie

Kościerzyna, Nad j. Garczyn Kąpielisko przy Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Garczynie Kościerzyna pomorskie Akwen: Jezioro Garczyn

Długość lini brzegowej: 50m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Chłapowo wejście nr 13 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2020 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 6 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 19.08.2020

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Chłapowo, Chłapowo wejście nr 13 Aleja Żeromskiego

Chłapowo

pomorskie

Chłapowo, Chłapowo wejście nr 13 Aleja Żeromskiego Chłapowo pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko PCM Garczyn Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 26/06/2021 - 31/08/2021 Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 3.08.2020

Godziny otwarcia: Brak danych

Adres:

Garczyn, Nad j. Garczyn przy Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie

Garczyn

pomorskie

Garczyn, Nad j. Garczyn przy Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie Garczyn pomorskie Akwen: Jezioro Garczyn

Długość lini brzegowej: 30m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, ratownik, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna. Kąpielisko: Jastrzębia Góra wejście nr 25 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2020 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 6 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.08.2020

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Jastrzębia Góra, wejście nr 25 ul.Bałtycka

Jastrzębia Góra

pomorskie

Jastrzębia Góra, wejście nr 25 ul.Bałtycka Jastrzębia Góra pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, kosze na śmieci, toaleta, natryski, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Jastrzębia Góra wejście nr 23 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 26/06/2021 - 15/09/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 15.09.2020 Temperatura powietrza: 22°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.08.2020

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Jastrzębia Góra, wejście nr 23 ul.Rybacka

Jastrzębia Góra

pomorskie

Jastrzębia Góra, wejście nr 23 ul.Rybacka Jastrzębia Góra pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad Jeziorem Żarnowieckim w Lubkowie-DPS Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 30.08.2020 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 20 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.08.2020

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Lubkowo, Długa przy Domu Pomocy Społecznej

Lubkowo

pomorskie

Lubkowo, Długa przy Domu Pomocy Społecznej Lubkowo pomorskie Akwen: Jezioro Żarnowieckie

Długość lini brzegowej: 50m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Jastrzębia Góra wejście nr 22 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2020 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 6 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.08.2020

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Jastrzębia Góra, Jastrzębia Góra wejście nr 22 ul. Rozewska

Jastrzębia Góra

pomorskie

Jastrzębia Góra, Jastrzębia Góra wejście nr 22 ul. Rozewska Jastrzębia Góra pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Ostrowo wejście nr 35 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2020 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 6 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.08.2020

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Ostrowo, Wejście nr 35 Ostrowo-wieś

Ostrowo

pomorskie

Ostrowo, Wejście nr 35 Ostrowo-wieś Ostrowo pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Karwia wejście nr 43 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 26/06/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2020 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 6 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.08.2020

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Karwia, Wejście nr 43 ul.Wojska Polskiego na wysokości szaletów

Karwia

pomorskie

Karwia, Wejście nr 43 ul.Wojska Polskiego na wysokości szaletów Karwia pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Karwia wejście nr 45 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2020 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 6 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.08.2020

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Karwia, Karwia wejście nr 45 ul. Wojska Polskiego

Karwia

pomorskie

Karwia, Karwia wejście nr 45 ul. Wojska Polskiego Karwia pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, natryski, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko morskie w Karwieńskich Błotach Drugich Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 30.08.2020 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 10 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.08.2020

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Karwieńskie Błoto Drugie, Wejście nr 11

Karwieńskie Błoto Drugie

pomorskie

Karwieńskie Błoto Drugie, Wejście nr 11 Karwieńskie Błoto Drugie pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko przy Ośrodku Wypoczynkowym Centrum Animacji Misyjnej Księży Werbistów Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 20/06/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 16.08.2019 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2019 - Nowe kąpielisko 🆕

Data badania: 17.06.2021

Godziny otwarcia: Brak danych

Adres:

Ocypel, Wczasowa 36

Ocypel

pomorskie

Ocypel, Wczasowa 36 Ocypel pomorskie Akwen: Jezioro Ocypel Wielki

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, natryski, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko morskie w Dębkach Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 30.08.2020 Temperatura powietrza: 22°C Temperatura wody: 16°C Prędkość wiatru: 10 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.08.2020

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Dębki, wejście nr 19

Dębki

pomorskie

Dębki, wejście nr 19 Dębki pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna. Kąpielisko morskie w Białogórze Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 30.08.2020 Temperatura powietrza: 23°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 10 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.08.2020

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Białogóra, wejście nr 33

Białogóra

pomorskie

Białogóra, wejście nr 33 Białogóra pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko "Wielewskie" nad jez. Wielewskim w miejscowości Wiele Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2020 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2019 - Nowe kąpielisko 🆕

Data badania: 20.08.2020

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Wiele,

Wiele

pomorskie

Wiele, Wiele pomorskie Akwen: Jezioro Wielewskie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Ostrowite Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2020 Temperatura powietrza: 22°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.08.2020

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Ostrowite, Ostrowite k/Czerska

Ostrowite

pomorskie

Ostrowite, Ostrowite k/Czerska Ostrowite pomorskie Akwen: Jezioro Ostrowite

Długość lini brzegowej: 60m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko przy plaży C w Łebie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2018 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 15°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.08.2020

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Łeba, Kąpielisko C - na wschód od hotelu "Neptun" do Ośrodka Wypoczynkowego "Górnik"

Łeba

pomorskie

Łeba, Kąpielisko C - na wschód od hotelu "Neptun" do Ośrodka Wypoczynkowego "Górnik" Łeba pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 200m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko przy plaży A w Łebie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 23/06/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2018 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 15°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 17.06.2021

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Łeba, Kąpielisko A - na prawo od kanału portowego do hotelu "Neptun"

Łeba

pomorskie

Łeba, Kąpielisko A - na prawo od kanału portowego do hotelu "Neptun" Łeba pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 500m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko przy plaży "B" w Łebie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2018 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 15°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.08.2020

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Łeba, Kąpielisko przy plaży B w Łebie – od wejścia na plażę w rejonie ul. Turystycznej w kierunku zachodnim

Łeba

pomorskie

Łeba, Kąpielisko przy plaży B w Łebie – od wejścia na plażę w rejonie ul. Turystycznej w kierunku zachodnim Łeba pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 200m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Ośrodek wypoczynkowy nad Jeziorem Rychnowskim Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 26/06/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 4.09.2019 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 19.08.2020

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Człuchów, Wojska Polskiego

Człuchów

pomorskie

Człuchów, Wojska Polskiego Człuchów pomorskie Akwen: Jezioro Rychnowskie

Długość lini brzegowej: 50m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad jeziorem Końskim w Przechlewie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2021 - 30/08/2021 Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 19.08.2020

Godziny otwarcia: Brak danych

Adres:

Przechlewo, Człuchowska

Przechlewo

pomorskie

Przechlewo, Człuchowska Przechlewo pomorskie Akwen: Jezioro Końskie

Długość lini brzegowej: 48m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Ośrodek Szkoleniowy WOPR Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 26/06/2021 - 31/08/2021 Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 19.08.2020

Godziny otwarcia: Brak danych

Adres:

Człuchów, Ględowo 3W

Człuchów

pomorskie

Człuchów, Ględowo 3W Człuchów pomorskie Akwen: Jezioro Rychnowskie

Długość lini brzegowej: 35m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna. Kąpielisko nad Jeziorem Dymno w Koczale Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2020 Temperatura powietrza: 0°C Temperatura wody: 0°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 19.08.2020

Godziny otwarcia: 12:00 - 18:00

Adres:

Koczała, kąpielisko zlokalizowane na działce nr 490 obręb Koczała w szerokości istniejącego pomostu rekreacyjno - wędkarskiego przylegającego do działki nr 628 obręb Koczała na której znajduje się plaża

Koczała

pomorskie

Koczała, kąpielisko zlokalizowane na działce nr 490 obręb Koczała w szerokości istniejącego pomostu rekreacyjno - wędkarskiego przylegającego do działki nr 628 obręb Koczała na której znajduje się plaża Koczała pomorskie Akwen: Jezioro Dymno

Długość lini brzegowej: 50m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, wydzielone miejsca na grill/ognisko, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad j. Szczytno przy Ośrodku Rekreacyjno Wypoczynkowym "Rzewnica" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 28/06/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 19.07.2019 Temperatura powietrza: 22°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.08.2020

Godziny otwarcia: Brak danych

Adres:

Rzeczenica, Rzewnica

Rzeczenica

pomorskie

Rzeczenica, Rzewnica Rzeczenica pomorskie Akwen: Jezioro Szczytno

Długość lini brzegowej: 45m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko na jeziorze Żuczek w Debrznie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 28/06/2021 - 31/08/2021 Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 26.08.2020

Godziny otwarcia: Brak danych

Adres:

Debrzno, Żuczek

Debrzno

pomorskie

Debrzno, Żuczek Debrzno pomorskie Akwen: Jezioro Żuczek

Długość lini brzegowej: 50m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko na jeziorze Staw Miejski w Debrznie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 28/06/2021 - 31/08/2021 Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 26.08.2020

Godziny otwarcia: Brak danych

Adres:

Debrzno, Jeziorna

Debrzno

pomorskie

Debrzno, Jeziorna Debrzno pomorskie Akwen: Jezioro Miejskie

Długość lini brzegowej: 30m Dodatkowe informacje: wyróżnienia, teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Czym są kąpieliska? Kąpieliska są prawdziwym zbawieniem w gorące, letnie dni. To właśnie tam chętnie spędzamy czas, kiedy nie wyjeżdżamy na urlop, a chcemy się poopalać i schłodzić w przyjemnej wodzie. Dlaczego warto korzystać ze strzeżonych kąpielisk? Ponieważ na gminie ciąży obowiązek zorganizowania miejsc do wypoczynku i dopilnowania, by były one bezpieczne. Możemy więc mieć pewność, że korzystając ze strzeżonych kąpielisk, dołożono wszelkich starań, by nam to bezpieczeństwo zapewnić. Oprócz tego, że stale kontrolowany jest stan wody i są sprzątane plaże, najczęściej również możemy liczyć na pomoc ratownika. Kąpielisko to wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, który przeznaczony jest do kąpieli w celach rekreacyjnych. W stosunku do kąpieliska mogą być wydawane czasowe lub stałe zakazy kąpieli. Warto wiedzieć, że kąpieliskami nie są: pływalnie, baseny pływackie oraz uzdrowiskowe, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu oraz sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i podziemnych.

Dane pochodzą ze stron Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Czy wzrośnie opłata za ZUS?