Kąpieliska w woj. pomorskim dziś (24.07.2022) otwarte. Sprawdź, gdzie możesz korzystać z kąpielisk

istockphoto.com/The best photo is earned

Upewnij się, które kąpieliska w województwie pomorskim są czynne dziś (24.07.2022). W kraju sezon kąpielowy trwa od 1 czerwca do 30 września. Jednak terminy otwarcia i zamknięcia poszczególnych kąpielisk mogą się różnić. Z naszego artykułu dowiesz się, jaki jest stan wody i temperatura. Sprawdzisz także, jakie dodatkowe atrakcje oferuje kąpielisko.

Kąpielisko: Gdańsk Stogi Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 23.07.2022 Temperatura powietrza: 25°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 12.07.2022

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Gdańsk, Wydmy

Gdańsk

pomorskie

Gdańsk, Wydmy Gdańsk pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 300m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Sopot-32A-33 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 23.07.2022 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.07.2022

Godziny otwarcia: Brak danych

Adres:

Sopot, na wysokości wejścia nr 33 na plażę

Sopot

pomorskie

Sopot, na wysokości wejścia nr 33 na plażę Sopot pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Gdańsk Sobieszewo Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 23.07.2022 Temperatura powietrza: 25°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 12.07.2022

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Gdańsk, Falowa

Gdańsk

pomorskie

Gdańsk, Falowa Gdańsk pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Sopot - Łazienki Południowe I Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 15/06/2022 - 15/09/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 23.07.2022 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.07.2022

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Sopot, Pomiędzy molo a wejściem nr 23

Sopot

pomorskie

Sopot, Pomiędzy molo a wejściem nr 23 Sopot pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Sopot - 13-17 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 23.07.2022 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.07.2022

Godziny otwarcia: Brak danych

Adres:

Sopot, między 14, a 15 wejściem na plażę

Sopot

pomorskie

Sopot, między 14, a 15 wejściem na plażę Sopot pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Sopot Park Północny Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 23.07.2022 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.07.2022

Godziny otwarcia: Brak danych

Adres:

Sopot, na wysokości wejścia nr 17 na plażę

Sopot

pomorskie

Sopot, na wysokości wejścia nr 17 na plażę Sopot pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Sopot-K22 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 23.07.2022 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.07.2022

Godziny otwarcia: Brak danych

Adres:

Sopot, na wysokości wejścia nr 22 na plażę

Sopot

pomorskie

Sopot, na wysokości wejścia nr 22 na plażę Sopot pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Sopot-Kamienny Potok-Koliba Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 23.07.2022 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.07.2022

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Sopot, Pomiędzy wejściem nr 4 a wejściem nr 6

Sopot

pomorskie

Sopot, Pomiędzy wejściem nr 4 a wejściem nr 6 Sopot pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, wyróżnienia, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Gdańsk Orle Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 23.07.2022 Temperatura powietrza: 25°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 12.07.2022

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Gdańsk, Lazurowa

Gdańsk

pomorskie

Gdańsk, Lazurowa Gdańsk pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Gdynia Redłowo Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 24.07.2022 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.07.2022

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Gdynia, Redłowo

Gdynia

pomorskie

Gdynia, Redłowo Gdynia pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 200m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Gdynia Śródmieście Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 19.07.2022 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.07.2022

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Gdynia, Śródmieście

Gdynia

pomorskie

Gdynia, Śródmieście Gdynia pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 200m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Jantar Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2022 - 2/09/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 22°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Jantar, zejście przy Ośrodku Wypoczynkowym - Jantar

Jantar

pomorskie

Jantar, zejście przy Ośrodku Wypoczynkowym - Jantar Jantar pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 200m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko gminne w Przywidzu Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 15/06/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 28°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 8.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Przywidz, Jeziorna

Przywidz

pomorskie

Przywidz, Jeziorna Przywidz pomorskie Akwen: Jezioro Przywidzkie

Długość lini brzegowej: 50m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Gdynia Babie Doły Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 19.07.2022 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.07.2022

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Gdynia, Babie Doły

Gdynia

pomorskie

Gdynia, Babie Doły Gdynia pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Stegna II Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2022 - 2/09/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 23°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Stegna, Zejście od ul. Morskiej

Stegna

pomorskie

Stegna, Zejście od ul. Morskiej Stegna pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 200m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nr 2 - "Na Cyplu" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022 Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 6.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Hel, na cyplu wejście nr 67 ul.Kuracyjna

Hel

pomorskie

Hel, na cyplu wejście nr 67 ul.Kuracyjna Hel pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna. Kąpielisko: Stegna I Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 23°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Stegna, Zejście od ul. Lipowej

Stegna

pomorskie

Stegna, Zejście od ul. Lipowej Stegna pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nr 1 - "Duża Plaża" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 6.07.2020 Temperatura powietrza: 22°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 6.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Hel, wejście nr 66 ul.Leśna

Hel

pomorskie

Hel, wejście nr 66 ul.Leśna Hel pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 200m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Jurata "Międzymorze" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 30/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 2.08.2021 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Jurata, wejście nr 60 ul.Międzymorze na wysokości DW - Bryza

Jurata

pomorskie

Jurata, wejście nr 60 ul.Międzymorze na wysokości DW - Bryza Jurata pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, natryski, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Jastarnia "Leśna" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 30/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 2.08.2021 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Jastarnia, Jastarnia wejście nr 52 ul. Leśna

Jastarnia

pomorskie

Jastarnia, Jastarnia wejście nr 52 ul. Leśna Jastarnia pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Jastarnia "Nadmorska- Plażowa" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 30/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 2.08.2021 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Jastarnia, Jastrania wejście nr 46-47 ul. Bałtycka i Plażowa

Jastarnia

pomorskie

Jastarnia, Jastrania wejście nr 46-47 ul. Bałtycka i Plażowa Jastarnia pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Jastarnia "Zdrojowa" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 30/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 2.08.2021 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Jastarnia, wejście nr 49 przy Latarni Morskiej

Jastarnia

pomorskie

Jastarnia, wejście nr 49 przy Latarni Morskiej Jastarnia pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 200m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Jastarnia "Ogrodowa" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 30/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 2.08.2021 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Jastarnia, Jastarnia wejście nr 44 ul. Ogrodowa

Jastarnia

pomorskie

Jastarnia, Jastarnia wejście nr 44 ul. Ogrodowa Jastarnia pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Rzeka Nogat Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2022 - 28/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 4.07.2022 Temperatura powietrza: 22°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 7 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Malbork, Wileńska

Malbork

pomorskie

Malbork, Wileńska Malbork pomorskie Akwen: Rzeka Nogat

Długość lini brzegowej: 300m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Gołubie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 20.07.2022 Temperatura powietrza: 30°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 14.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Gołubie, Por. Dambka 4

Gołubie

pomorskie

Gołubie, Por. Dambka 4 Gołubie pomorskie Akwen: Jezioro Dąbrowskie

Długość lini brzegowej: 50m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, tablica informacyjna.

Kąpielisko we wsi Dobrogoszcz nad jez. Dobrogoszcz Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 14.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Dobrogoszcz, nad j. Dobrogoszcz

Dobrogoszcz

pomorskie

Dobrogoszcz, nad j. Dobrogoszcz Dobrogoszcz pomorskie Akwen: Jezioro Dobrogoszcz

Długość lini brzegowej: 40m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, wydzielone miejsca na grill/ognisko, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Stężyca Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 20.07.2022 Temperatura powietrza: 30°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 14.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Stężyca, Raduńska

Stężyca

pomorskie

Stężyca, Raduńska Stężyca pomorskie Akwen: Jezioro Raduńskie Górne

Długość lini brzegowej: 43m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, tablica informacyjna.

Kąpielisko Morskie "Krynica Morska - Port" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 23.07.2022 Temperatura powietrza: 23°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.07.2022

Godziny otwarcia: Brak danych

Adres:

Krynica Morska, zejscie na plażę od ul. Marynarzy nr 31

Krynica Morska

pomorskie

Krynica Morska, zejscie na plażę od ul. Marynarzy nr 31 Krynica Morska pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad jez. Gałęźnym w Kościerzynie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 23.07.2022 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 23°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Kościerzyna, nad j. Gałęźnym

Kościerzyna

pomorskie

Kościerzyna, nad j. Gałęźnym Kościerzyna pomorskie Akwen: Jezioro Gałęźne

Długość lini brzegowej: 15m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Władysławowo-Półwysep wejście nr 3 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 23.07.2022 Temperatura powietrza: 23°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.07.2022

Godziny otwarcia: Brak danych

Adres:

Władysławowo, Półwysep wejscie nr 3

Władysławowo

pomorskie

Władysławowo, Półwysep wejscie nr 3 Władysławowo pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Władysławowo wejście nr 9 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2022 - 7/09/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 23.07.2022 Temperatura powietrza: 23°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Władysławowo, Władysławowo wejście nr 9 ul. Brzozowa

Władysławowo

pomorskie

Władysławowo, Władysławowo wejście nr 9 ul. Brzozowa Władysławowo pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Władysławowo wejście nr 6 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 23.07.2022 Temperatura powietrza: 23°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Władysławowo, Władysławowo wejście nr 6 ul. Hryniewieckiego

Władysławowo

pomorskie

Władysławowo, Władysławowo wejście nr 6 ul. Hryniewieckiego Władysławowo pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Władysławowo wejście nr 4 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 23.07.2022 Temperatura powietrza: 23°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Władysławowo, Władysławowo wejście nr 4 ul. Hryniewieckiego

Władysławowo

pomorskie

Władysławowo, Władysławowo wejście nr 4 ul. Hryniewieckiego Władysławowo pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Władysławowo wejście nr 10 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 23.07.2022 Temperatura powietrza: 23°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Władysławowo, Władysławowo wejście nr 10 Aleja Żeromskiego

Władysławowo

pomorskie

Władysławowo, Władysławowo wejście nr 10 Aleja Żeromskiego Władysławowo pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Chłapowo wejście nr 12 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 23.07.2022 Temperatura powietrza: 23°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Chłapowo, Chłapowo wejście nr 12 Aleja Żeromskiego

Chłapowo

pomorskie

Chłapowo, Chłapowo wejście nr 12 Aleja Żeromskiego Chłapowo pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, tablica informacyjna.