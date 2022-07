Kąpieliska w woj. pomorskim dziś (23.07.2022) otwarte. Gdzie dziś warto się wybrać?

Kąpielisko to doskonałe miejsce na świeżym powietrzu, aby popływać i spędzić miło czas z rodziną.

Upewnij się, które kąpieliska w województwie pomorskim dzisiaj (23.07.2022) są czynne. W naszym kraju sezon pływacki na otwartych obiektach trwa od 1 czerwca do 30 września. Jednak terminy otwarcia i zamknięcia poszczególnych kąpielisk mogą się różnić. Z naszego artykułu dowiesz się, jaki jest stan wody i temperatura. Przekazujemy także informacje na temat dodatkowych atrakcji czy godzin otwarcia.

Kąpielisko: Gdańsk Stogi Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 25°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 12.07.2022

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Gdańsk, Wydmy

Gdańsk

pomorskie

Gdańsk, Wydmy Gdańsk pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 300m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Sopot-32A-33 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.07.2022

Godziny otwarcia: Brak danych

Adres:

Sopot, na wysokości wejścia nr 33 na plażę

Sopot

pomorskie

Sopot, na wysokości wejścia nr 33 na plażę Sopot pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Gdańsk Sobieszewo Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 12.07.2022

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Gdańsk, Falowa

Gdańsk

pomorskie

Gdańsk, Falowa Gdańsk pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Sopot - Łazienki Południowe I Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 15/06/2022 - 15/09/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.07.2022

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Sopot, Pomiędzy molo a wejściem nr 23

Sopot

pomorskie

Sopot, Pomiędzy molo a wejściem nr 23 Sopot pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Sopot - 13-17 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.07.2022

Godziny otwarcia: Brak danych

Adres:

Sopot, między 14, a 15 wejściem na plażę

Sopot

pomorskie

Sopot, między 14, a 15 wejściem na plażę Sopot pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Sopot Park Północny Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.07.2022

Godziny otwarcia: Brak danych

Adres:

Sopot, na wysokości wejścia nr 17 na plażę

Sopot

pomorskie

Sopot, na wysokości wejścia nr 17 na plażę Sopot pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Sopot-K22 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.07.2022

Godziny otwarcia: Brak danych

Adres:

Sopot, na wysokości wejścia nr 22 na plażę

Sopot

pomorskie

Sopot, na wysokości wejścia nr 22 na plażę Sopot pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Sopot-Kamienny Potok-Koliba Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.07.2022

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Sopot, Pomiędzy wejściem nr 4 a wejściem nr 6

Sopot

pomorskie

Sopot, Pomiędzy wejściem nr 4 a wejściem nr 6 Sopot pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, wyróżnienia, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Gdańsk Orle Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 12.07.2022

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Gdańsk, Lazurowa

Gdańsk

pomorskie

Gdańsk, Lazurowa Gdańsk pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Gdynia Redłowo Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 24.07.2022 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.07.2022

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Gdynia, Redłowo

Gdynia

pomorskie

Gdynia, Redłowo Gdynia pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 200m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Gdynia Śródmieście Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 19.07.2022 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.07.2022

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Gdynia, Śródmieście

Gdynia

pomorskie

Gdynia, Śródmieście Gdynia pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 200m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Jantar Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2022 - 2/09/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 22°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Jantar, zejście przy Ośrodku Wypoczynkowym - Jantar

Jantar

pomorskie

Jantar, zejście przy Ośrodku Wypoczynkowym - Jantar Jantar pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 200m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko gminne w Przywidzu Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 15/06/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 28°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 8.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Przywidz, Jeziorna

Przywidz

pomorskie

Przywidz, Jeziorna Przywidz pomorskie Akwen: Jezioro Przywidzkie

Długość lini brzegowej: 50m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Gdynia Babie Doły Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 19.07.2022 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.07.2022

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Gdynia, Babie Doły

Gdynia

pomorskie

Gdynia, Babie Doły Gdynia pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Stegna II Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2022 - 2/09/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 23°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Stegna, Zejście od ul. Morskiej

Stegna

pomorskie

Stegna, Zejście od ul. Morskiej Stegna pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 200m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nr 2 - "Na Cyplu" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022 Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 6.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Hel, na cyplu wejście nr 67 ul.Kuracyjna

Hel

pomorskie

Hel, na cyplu wejście nr 67 ul.Kuracyjna Hel pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna. Kąpielisko: Stegna I Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 23°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Stegna, Zejście od ul. Lipowej

Stegna

pomorskie

Stegna, Zejście od ul. Lipowej Stegna pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nr 1 - "Duża Plaża" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 6.07.2020 Temperatura powietrza: 22°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 6.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Hel, wejście nr 66 ul.Leśna

Hel

pomorskie

Hel, wejście nr 66 ul.Leśna Hel pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 200m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Jurata "Międzymorze" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 30/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 2.08.2021 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Jurata, wejście nr 60 ul.Międzymorze na wysokości DW - Bryza

Jurata

pomorskie

Jurata, wejście nr 60 ul.Międzymorze na wysokości DW - Bryza Jurata pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, natryski, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Jastarnia "Leśna" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 30/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 2.08.2021 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Jastarnia, Jastarnia wejście nr 52 ul. Leśna

Jastarnia

pomorskie

Jastarnia, Jastarnia wejście nr 52 ul. Leśna Jastarnia pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Jastarnia "Nadmorska- Plażowa" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 30/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 2.08.2021 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Jastarnia, Jastrania wejście nr 46-47 ul. Bałtycka i Plażowa

Jastarnia

pomorskie

Jastarnia, Jastrania wejście nr 46-47 ul. Bałtycka i Plażowa Jastarnia pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Jastarnia "Zdrojowa" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 30/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 2.08.2021 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Jastarnia, wejście nr 49 przy Latarni Morskiej

Jastarnia

pomorskie

Jastarnia, wejście nr 49 przy Latarni Morskiej Jastarnia pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 200m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Jastarnia "Ogrodowa" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 30/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 2.08.2021 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Jastarnia, Jastarnia wejście nr 44 ul. Ogrodowa

Jastarnia

pomorskie

Jastarnia, Jastarnia wejście nr 44 ul. Ogrodowa Jastarnia pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Rzeka Nogat Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2022 - 28/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 4.07.2022 Temperatura powietrza: 22°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 7 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Malbork, Wileńska

Malbork

pomorskie

Malbork, Wileńska Malbork pomorskie Akwen: Rzeka Nogat

Długość lini brzegowej: 300m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Gołubie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 20.07.2022 Temperatura powietrza: 30°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 14.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Gołubie, Por. Dambka 4

Gołubie

pomorskie

Gołubie, Por. Dambka 4 Gołubie pomorskie Akwen: Jezioro Dąbrowskie

Długość lini brzegowej: 50m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, tablica informacyjna.

Kąpielisko we wsi Dobrogoszcz nad jez. Dobrogoszcz Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 14.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Dobrogoszcz, nad j. Dobrogoszcz

Dobrogoszcz

pomorskie

Dobrogoszcz, nad j. Dobrogoszcz Dobrogoszcz pomorskie Akwen: Jezioro Dobrogoszcz

Długość lini brzegowej: 40m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, wydzielone miejsca na grill/ognisko, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Stężyca Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 20.07.2022 Temperatura powietrza: 30°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 14.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Stężyca, Raduńska

Stężyca

pomorskie

Stężyca, Raduńska Stężyca pomorskie Akwen: Jezioro Raduńskie Górne

Długość lini brzegowej: 43m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, tablica informacyjna.

Kąpielisko Morskie "Krynica Morska - Port" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 25°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.07.2022

Godziny otwarcia: Brak danych

Adres:

Krynica Morska, zejscie na plażę od ul. Marynarzy nr 31

Krynica Morska

pomorskie

Krynica Morska, zejscie na plażę od ul. Marynarzy nr 31 Krynica Morska pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad jez. Gałęźnym w Kościerzynie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Kościerzyna, nad j. Gałęźnym

Kościerzyna

pomorskie

Kościerzyna, nad j. Gałęźnym Kościerzyna pomorskie Akwen: Jezioro Gałęźne

Długość lini brzegowej: 15m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Władysławowo-Półwysep wejście nr 3 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.07.2022

Godziny otwarcia: Brak danych

Adres:

Władysławowo, Półwysep wejscie nr 3

Władysławowo

pomorskie

Władysławowo, Półwysep wejscie nr 3 Władysławowo pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Władysławowo wejście nr 9 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2022 - 7/09/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Władysławowo, Władysławowo wejście nr 9 ul. Brzozowa

Władysławowo

pomorskie

Władysławowo, Władysławowo wejście nr 9 ul. Brzozowa Władysławowo pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Władysławowo wejście nr 6 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Władysławowo, Władysławowo wejście nr 6 ul. Hryniewieckiego

Władysławowo

pomorskie

Władysławowo, Władysławowo wejście nr 6 ul. Hryniewieckiego Władysławowo pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Władysławowo wejście nr 4 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Władysławowo, Władysławowo wejście nr 4 ul. Hryniewieckiego

Władysławowo

pomorskie

Władysławowo, Władysławowo wejście nr 4 ul. Hryniewieckiego Władysławowo pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Władysławowo wejście nr 10 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Władysławowo, Władysławowo wejście nr 10 Aleja Żeromskiego

Władysławowo

pomorskie

Władysławowo, Władysławowo wejście nr 10 Aleja Żeromskiego Władysławowo pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Chłapowo wejście nr 12 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Chłapowo, Chłapowo wejście nr 12 Aleja Żeromskiego

Chłapowo

pomorskie

Chłapowo, Chłapowo wejście nr 12 Aleja Żeromskiego Chłapowo pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Zajezierskie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 27°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.07.2022

Godziny otwarcia: 11:00 - 19:00

Adres:

Sztum, Reja 11

Sztum

pomorskie

Sztum, Reja 11 Sztum pomorskie Akwen: Jezioro Zajezierskie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Przy Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Garczynie nad jeziorem Garczyn Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2018 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 12 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 15.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Kościerzyna, Nad j. Garczyn Kąpielisko przy Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Garczynie

Kościerzyna

pomorskie

Kościerzyna, Nad j. Garczyn Kąpielisko przy Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Garczynie Kościerzyna pomorskie Akwen: Jezioro Garczyn

Długość lini brzegowej: 50m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Chłapowo wejście nr 13 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Chłapowo, Chłapowo wejście nr 13 Aleja Żeromskiego

Chłapowo

pomorskie

Chłapowo, Chłapowo wejście nr 13 Aleja Żeromskiego Chłapowo pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Borzechowskie Wielkie przy Ośrodku Wypoczynkowym „Jeziornik” w Borzechowie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 21.07.2022 Temperatura powietrza: 33°C Temperatura wody: 24°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 15.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Borzechowo, nr działki 309

Borzechowo

pomorskie

Borzechowo, nr działki 309 Borzechowo pomorskie Akwen: Jezioro Borzechowskie Wielkie

Długość lini brzegowej: 55m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, kosze na śmieci, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko PCM Garczyn Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2022 - 31/08/2022 Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 12.07.2022

Godziny otwarcia: Brak danych

Adres:

Garczyn, Nad j. Garczyn przy Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie

Garczyn

pomorskie

Garczyn, Nad j. Garczyn przy Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie Garczyn pomorskie Akwen: Jezioro Garczyn

Długość lini brzegowej: 30m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, ratownik, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna. Kąpielisko: Sulęczyno Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 28.07.2021 Temperatura powietrza: 25°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 30.06.2022

Godziny otwarcia: 09:30 - 18:00

Adres:

Sulęczyno, Sulęczyno

Sulęczyno

pomorskie

Sulęczyno, Sulęczyno Sulęczyno pomorskie Akwen: Jezioro Węgorzyno

Długość lini brzegowej: 30m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Jastrzębia Góra wejście nr 25 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Jastrzębia Góra, wejście nr 25 ul.Bałtycka

Jastrzębia Góra

pomorskie

Jastrzębia Góra, wejście nr 25 ul.Bałtycka Jastrzębia Góra pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, kosze na śmieci, toaleta, natryski, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Jastrzębia Góra wejście nr 23 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2022 - 7/09/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Jastrzębia Góra, wejście nr 23 ul.Rybacka

Jastrzębia Góra

pomorskie

Jastrzębia Góra, wejście nr 23 ul.Rybacka Jastrzębia Góra pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad Jeziorem Żarnowieckim w Lubkowie-DPS Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 21.07.2022 Temperatura powietrza: 29°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.07.2022

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Lubkowo, Długa przy Domu Pomocy Społecznej

Lubkowo

pomorskie

Lubkowo, Długa przy Domu Pomocy Społecznej Lubkowo pomorskie Akwen: Jezioro Żarnowieckie

Długość lini brzegowej: 50m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Jastrzębia Góra wejście nr 22 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Jastrzębia Góra, Jastrzębia Góra wejście nr 22 ul. Rozewska

Jastrzębia Góra

pomorskie

Jastrzębia Góra, Jastrzębia Góra wejście nr 22 ul. Rozewska Jastrzębia Góra pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko przy Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Gdańskiej Czarlina nad jez. Jelenie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 14/07/2022 - 27/07/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 27°C Temperatura wody: 24°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 18:00

Adres:

Czarlina, nad j. Wdzydze

Czarlina

pomorskie

Czarlina, nad j. Wdzydze Czarlina pomorskie Akwen: Jezioro Jelenie

Długość lini brzegowej: 35m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Ostrowo wejście nr 35 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Ostrowo, Wejście nr 35 Ostrowo-wieś

Ostrowo

pomorskie

Ostrowo, Wejście nr 35 Ostrowo-wieś Ostrowo pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Karwia wejście nr 43 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Karwia, Wejście nr 43 ul.Wojska Polskiego na wysokości szaletów

Karwia

pomorskie

Karwia, Wejście nr 43 ul.Wojska Polskiego na wysokości szaletów Karwia pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Karwia wejście nr 45 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Karwia, Karwia wejście nr 45 ul. Wojska Polskiego

Karwia

pomorskie

Karwia, Karwia wejście nr 45 ul. Wojska Polskiego Karwia pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, natryski, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko w miejscowości Czarlina nad jez. Radolne przy OW Gdańskiej Stoczni "Remontowa" im. J.Piłsudskiego S.A. Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 29°C Temperatura wody: 23°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 8.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 18:00

Adres:

Czarlina, nad j. Wdzydze

Czarlina

pomorskie

Czarlina, nad j. Wdzydze Czarlina pomorskie Akwen: Jezioro Radolne

Długość lini brzegowej: 35m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Gminne Wdzydze nad jeziorem Jelenie we Wdzydzach Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 14.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Wdzydze, nad j. Wdzydze

Wdzydze

pomorskie

Wdzydze, nad j. Wdzydze Wdzydze pomorskie Akwen: Jezioro Jelenie

Długość lini brzegowej: 44m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko morskie w Karwieńskich Błotach Drugich Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.07.2022

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Karwieńskie Błoto Drugie, Wejście nr 11

Karwieńskie Błoto Drugie

pomorskie

Karwieńskie Błoto Drugie, Wejście nr 11 Karwieńskie Błoto Drugie pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad jez. Skrzynki Duże w Nowym Karpnie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 26°C Temperatura wody: 24°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 15.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Nowe Karpno, nad j. Skrzynki Duże od strony torów kolejowych

Nowe Karpno

pomorskie

Nowe Karpno, nad j. Skrzynki Duże od strony torów kolejowych Nowe Karpno pomorskie Akwen: Jezioro Skrzynki Duże

Długość lini brzegowej: 15m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko morskie w Dębkach Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.07.2022

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Dębki, wejście nr 19

Dębki

pomorskie

Dębki, wejście nr 19 Dębki pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad jez. Rzuno w Dziemianach Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 26°C Temperatura wody: 23°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 15.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Dziemiany, nad j. Rzuno od strony wsi Dziemiany

Dziemiany

pomorskie

Dziemiany, nad j. Rzuno od strony wsi Dziemiany Dziemiany pomorskie Akwen: Jezioro Rzuno

Długość lini brzegowej: 58m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko morskie w Białogórze Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 22°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.07.2022

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Białogóra, wejście nr 33

Białogóra

pomorskie

Białogóra, wejście nr 33 Białogóra pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko "Wielewskie" nad jez. Wielewskim w miejscowości Wiele Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 20.07.2022 Temperatura powietrza: 30°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 15.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Wiele,

Wiele

pomorskie

Wiele, Wiele pomorskie Akwen: Jezioro Wielewskie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Jeleń Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2022 - 2/09/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 14.07.2022 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 8 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 8.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Bytów, Bytów

Bytów

pomorskie

Bytów, Bytów Bytów pomorskie Akwen: Jezioro Jeleń

Długość lini brzegowej: 53m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Ostrowite Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 28°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Ostrowite, Ostrowite k/Czerska

Ostrowite

pomorskie

Ostrowite, Ostrowite k/Czerska Ostrowite pomorskie Akwen: Jezioro Ostrowite

Długość lini brzegowej: 60m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko przy plaży C w Łebie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2018 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 15°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 14.07.2022

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Łeba, Kąpielisko C - na wschód od hotelu "Neptun" do Ośrodka Wypoczynkowego "Górnik"

Łeba

pomorskie

Łeba, Kąpielisko C - na wschód od hotelu "Neptun" do Ośrodka Wypoczynkowego "Górnik" Łeba pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 200m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko przy plaży "B" w Łebie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2018 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 15°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 14.07.2022

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Łeba, Kąpielisko przy plaży B w Łebie – od wejścia na plażę w rejonie ul. Turystycznej w kierunku zachodnim

Łeba

pomorskie

Łeba, Kąpielisko przy plaży B w Łebie – od wejścia na plażę w rejonie ul. Turystycznej w kierunku zachodnim Łeba pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 200m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Swornegacie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 26/06/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 25°C Temperatura wody: 23°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.07.2022

Godziny otwarcia: 11:00 - 18:00

Adres:

Swornegacie, Podgórna

Swornegacie

pomorskie

Swornegacie, Podgórna Swornegacie pomorskie Akwen: Jezioro Karsińskie

Długość lini brzegowej: brak danych Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Małe Swornegacie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2022 - 30/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 26°C Temperatura wody: 24°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.07.2022

Godziny otwarcia: 11:00 - 18:00

Adres:

Małe Swornegacie, Chojnicka

Małe Swornegacie

pomorskie

Małe Swornegacie, Chojnicka Małe Swornegacie pomorskie Akwen: Jezioro Charzykowskie

Długość lini brzegowej: brak danych Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Charzykowy Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 26/06/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 25°C Temperatura wody: 23°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.07.2022

Godziny otwarcia: 11:00 - 18:00

Adres:

Charzykowy, Promenada

Charzykowy

pomorskie

Charzykowy, Promenada Charzykowy pomorskie Akwen: Jezioro Charzykowskie

Długość lini brzegowej: brak danych Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Rowy Zachód Radomsko Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 13.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Rowy, Rowy plaża na zachód od portu

Rowy

pomorskie

Rowy, Rowy plaża na zachód od portu Rowy pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Rowy Zachód Apator Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 13.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Rowy,

Rowy

pomorskie

Rowy, Rowy pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Rowy Wschód Słowińskie I Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 13.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Rowy,

Rowy

pomorskie

Rowy, Rowy pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Rowy Wschód Słowińskie II Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 13.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Rowy,

Rowy

pomorskie

Rowy, Rowy pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Rowy Zachód Domki Letniskowe Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 23°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 13.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Rowy,

Rowy

pomorskie

Rowy, Rowy pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna. Kąpielisko: Ośrodek wypoczynkowy nad Jeziorem Rychnowskim Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 4.09.2019 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Człuchów, Wojska Polskiego

Człuchów

pomorskie

Człuchów, Wojska Polskiego Człuchów pomorskie Akwen: Jezioro Rychnowskie

Długość lini brzegowej: 50m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad jeziorem Końskim w Przechlewie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 30/08/2022 Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 13.07.2022

Godziny otwarcia: Brak danych

Adres:

Przechlewo, Człuchowska

Przechlewo

pomorskie

Przechlewo, Człuchowska Przechlewo pomorskie Akwen: Jezioro Końskie

Długość lini brzegowej: 48m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Dębina Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 23°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 13.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Dębina, Dębina

Dębina

pomorskie

Dębina, Dębina Dębina pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna. Kąpielisko: Ośrodek Szkoleniowy WOPR Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022 Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.07.2022

Godziny otwarcia: Brak danych

Adres:

Człuchów, Ględowo 3W

Człuchów

pomorskie

Człuchów, Ględowo 3W Człuchów pomorskie Akwen: Jezioro Rychnowskie

Długość lini brzegowej: 35m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Poddąbie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 22.07.2022 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 13.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Poddąbie, Poddąbie

Poddąbie

pomorskie

Poddąbie, Poddąbie Poddąbie pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna. Kąpielisko nad Jeziorem Dymno w Koczale Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 9.07.2022 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 18 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 13.07.2022

Godziny otwarcia: 12:00 - 18:00

Adres:

Koczała, kąpielisko zlokalizowane na działce nr 490 obręb Koczała w szerokości istniejącego pomostu rekreacyjno - wędkarskiego przylegającego do działki nr 628 obręb Koczała na której znajduje się plaża

Koczała

pomorskie

Koczała, kąpielisko zlokalizowane na działce nr 490 obręb Koczała w szerokości istniejącego pomostu rekreacyjno - wędkarskiego przylegającego do działki nr 628 obręb Koczała na której znajduje się plaża Koczała pomorskie Akwen: Jezioro Dymno

Długość lini brzegowej: 50m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, wydzielone miejsca na grill/ognisko, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad j. Szczytno przy Ośrodku Rekreacyjno Wypoczynkowym "Rzewnica" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 19.07.2019 Temperatura powietrza: 22°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 13.07.2022

Godziny otwarcia: Brak danych

Adres:

Rzeczenica, Rzewnica

Rzeczenica

pomorskie

Rzeczenica, Rzewnica Rzeczenica pomorskie Akwen: Jezioro Szczytno

Długość lini brzegowej: 45m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko na jeziorze Żuczek w Debrznie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022 Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 14.07.2022

Godziny otwarcia: Brak danych

Adres:

Debrzno, Żuczek

Debrzno

pomorskie

Debrzno, Żuczek Debrzno pomorskie Akwen: Jezioro Żuczek

Długość lini brzegowej: 50m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko na jeziorze Staw Miejski w Debrznie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022 Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 14.07.2022

Godziny otwarcia: Brak danych

Adres:

Debrzno, Jeziorna

Debrzno

pomorskie

Debrzno, Jeziorna Debrzno pomorskie Akwen: Jezioro Miejskie

Długość lini brzegowej: 30m Dodatkowe informacje: wyróżnienia, teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

