Kąpieliska w woj. pomorskim dziś (19.07.2022) otwarte. Gdzie jechać?

Upewnij się, które kąpieliska w województwie pomorskim dzisiaj (19.07.2022) są czynne. W Polsce sezon kąpielowy trwa od 1 czerwca do 30 września. Jednak terminy otwarcia i zamknięcia poszczególnych kąpielisk mogą się różnić. Zweryfikujesz tu stan wody oraz temperaturę. Podajemy również informacje na temat godzin otwarcia czy dodatkowych atrakcji.

Kąpielisko: Gdańsk Stogi Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 18.07.2022 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 24°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 12.07.2022

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Gdańsk, Wydmy

Gdańsk

pomorskie

Gdańsk, Wydmy Gdańsk pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 300m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Sopot-32A-33 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 18.07.2022 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 6 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 14.07.2022

Godziny otwarcia: Brak danych

Adres:

Sopot, na wysokości wejścia nr 33 na plażę

Sopot

pomorskie

Sopot, na wysokości wejścia nr 33 na plażę Sopot pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Gdańsk Sobieszewo Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 18.07.2022 Temperatura powietrza: 25°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 12.07.2022

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Gdańsk, Falowa

Gdańsk

pomorskie

Gdańsk, Falowa Gdańsk pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Sopot - Łazienki Południowe I Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 15/06/2022 - 15/09/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 18.07.2022 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 6 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 8.07.2022

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Sopot, Pomiędzy molo a wejściem nr 23

Sopot

pomorskie

Sopot, Pomiędzy molo a wejściem nr 23 Sopot pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Sopot - 13-17 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 18.07.2022 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 6 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 14.07.2022

Godziny otwarcia: Brak danych

Adres:

Sopot, między 14, a 15 wejściem na plażę

Sopot

pomorskie

Sopot, między 14, a 15 wejściem na plażę Sopot pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Sopot Park Północny Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 18.07.2022 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 6 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 14.07.2022

Godziny otwarcia: Brak danych

Adres:

Sopot, na wysokości wejścia nr 17 na plażę

Sopot

pomorskie

Sopot, na wysokości wejścia nr 17 na plażę Sopot pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Sopot-K22 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 18.07.2022 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 6 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 14.07.2022

Godziny otwarcia: Brak danych

Adres:

Sopot, na wysokości wejścia nr 22 na plażę

Sopot

pomorskie

Sopot, na wysokości wejścia nr 22 na plażę Sopot pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Sopot-Kamienny Potok-Koliba Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 18.07.2022 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 6 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 14.07.2022

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Sopot, Pomiędzy wejściem nr 4 a wejściem nr 6

Sopot

pomorskie

Sopot, Pomiędzy wejściem nr 4 a wejściem nr 6 Sopot pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, wyróżnienia, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Gdańsk Orle Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 18.07.2022 Temperatura powietrza: 25°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 12.07.2022

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Gdańsk, Lazurowa

Gdańsk

pomorskie

Gdańsk, Lazurowa Gdańsk pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Gdynia Redłowo Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 18.07.2022 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 6.07.2022

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Gdynia, Redłowo

Gdynia

pomorskie

Gdynia, Redłowo Gdynia pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 200m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Gdynia Śródmieście Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 18.07.2022 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 6.07.2022

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Gdynia, Śródmieście

Gdynia

pomorskie

Gdynia, Śródmieście Gdynia pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 200m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Jantar Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2022 - 2/09/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 19.07.2022 Temperatura powietrza: 22°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 11.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Jantar, zejście przy Ośrodku Wypoczynkowym - Jantar

Jantar

pomorskie

Jantar, zejście przy Ośrodku Wypoczynkowym - Jantar Jantar pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 200m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko gminne w Przywidzu Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 15/06/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 17.07.2022 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 6 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 8.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Przywidz, Jeziorna

Przywidz

pomorskie

Przywidz, Jeziorna Przywidz pomorskie Akwen: Jezioro Przywidzkie

Długość lini brzegowej: 50m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Gdynia Babie Doły Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 18.07.2022 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 6.07.2022

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Gdynia, Babie Doły

Gdynia

pomorskie

Gdynia, Babie Doły Gdynia pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Stegna II Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2022 - 2/09/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 19.07.2022 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 11.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Stegna, Zejście od ul. Morskiej

Stegna

pomorskie

Stegna, Zejście od ul. Morskiej Stegna pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 200m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nr 2 - "Na Cyplu" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022 Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 6.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Hel, na cyplu wejście nr 67 ul.Kuracyjna

Hel

pomorskie

Hel, na cyplu wejście nr 67 ul.Kuracyjna Hel pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna. Kąpielisko: Stegna I Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 19.07.2022 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 11.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Stegna, Zejście od ul. Lipowej

Stegna

pomorskie

Stegna, Zejście od ul. Lipowej Stegna pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nr 1 - "Duża Plaża" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 6.07.2020 Temperatura powietrza: 22°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 6.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Hel, wejście nr 66 ul.Leśna

Hel

pomorskie

Hel, wejście nr 66 ul.Leśna Hel pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 200m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Jurata "Międzymorze" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 30/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 2.08.2021 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 6.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Jurata, wejście nr 60 ul.Międzymorze na wysokości DW - Bryza

Jurata

pomorskie

Jurata, wejście nr 60 ul.Międzymorze na wysokości DW - Bryza Jurata pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, natryski, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Jastarnia "Leśna" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 30/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 2.08.2021 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 6.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Jastarnia, Jastarnia wejście nr 52 ul. Leśna

Jastarnia

pomorskie

Jastarnia, Jastarnia wejście nr 52 ul. Leśna Jastarnia pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Jastarnia "Nadmorska- Plażowa" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 30/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 2.08.2021 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 6.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Jastarnia, Jastrania wejście nr 46-47 ul. Bałtycka i Plażowa

Jastarnia

pomorskie

Jastarnia, Jastrania wejście nr 46-47 ul. Bałtycka i Plażowa Jastarnia pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Jastarnia "Zdrojowa" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 30/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 2.08.2021 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 6.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Jastarnia, wejście nr 49 przy Latarni Morskiej

Jastarnia

pomorskie

Jastarnia, wejście nr 49 przy Latarni Morskiej Jastarnia pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 200m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Jastarnia "Ogrodowa" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 30/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 2.08.2021 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 6.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Jastarnia, Jastarnia wejście nr 44 ul. Ogrodowa

Jastarnia

pomorskie

Jastarnia, Jastarnia wejście nr 44 ul. Ogrodowa Jastarnia pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Rzeka Nogat Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2022 - 28/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 4.07.2022 Temperatura powietrza: 22°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 7 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 11.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Malbork, Wileńska

Malbork

pomorskie

Malbork, Wileńska Malbork pomorskie Akwen: Rzeka Nogat

Długość lini brzegowej: 300m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Gołubie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 14.07.2022 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 14.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Gołubie, Por. Dambka 4

Gołubie

pomorskie

Gołubie, Por. Dambka 4 Gołubie pomorskie Akwen: Jezioro Dąbrowskie

Długość lini brzegowej: 50m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, tablica informacyjna.

Kąpielisko we wsi Dobrogoszcz nad jez. Dobrogoszcz Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 16.07.2022 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 14.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Dobrogoszcz, nad j. Dobrogoszcz

Dobrogoszcz

pomorskie

Dobrogoszcz, nad j. Dobrogoszcz Dobrogoszcz pomorskie Akwen: Jezioro Dobrogoszcz

Długość lini brzegowej: 40m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, wydzielone miejsca na grill/ognisko, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Stężyca Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 14.07.2022 Temperatura powietrza: 22°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 14.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Stężyca, Raduńska

Stężyca

pomorskie

Stężyca, Raduńska Stężyca pomorskie Akwen: Jezioro Raduńskie Górne

Długość lini brzegowej: 43m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, tablica informacyjna.

Kąpielisko Morskie "Krynica Morska - Port" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 19.07.2022 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.07.2022

Godziny otwarcia: Brak danych

Adres:

Krynica Morska, zejscie na plażę od ul. Marynarzy nr 31

Krynica Morska

pomorskie

Krynica Morska, zejscie na plażę od ul. Marynarzy nr 31 Krynica Morska pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad jez. Gałęźnym w Kościerzynie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 18.07.2022 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Kościerzyna, nad j. Gałęźnym

Kościerzyna

pomorskie

Kościerzyna, nad j. Gałęźnym Kościerzyna pomorskie Akwen: Jezioro Gałęźne

Długość lini brzegowej: 15m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Władysławowo-Półwysep wejście nr 3 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 19.07.2022 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 6.07.2022

Godziny otwarcia: Brak danych

Adres:

Władysławowo, Półwysep wejscie nr 3

Władysławowo

pomorskie

Władysławowo, Półwysep wejscie nr 3 Władysławowo pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Władysławowo wejście nr 9 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2022 - 7/09/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 19.07.2022 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 6.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Władysławowo, Władysławowo wejście nr 9 ul. Brzozowa

Władysławowo

pomorskie

Władysławowo, Władysławowo wejście nr 9 ul. Brzozowa Władysławowo pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Władysławowo wejście nr 6 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 19.07.2022 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 6.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Władysławowo, Władysławowo wejście nr 6 ul. Hryniewieckiego

Władysławowo

pomorskie

Władysławowo, Władysławowo wejście nr 6 ul. Hryniewieckiego Władysławowo pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Władysławowo wejście nr 4 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 19.07.2022 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 6.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Władysławowo, Władysławowo wejście nr 4 ul. Hryniewieckiego

Władysławowo

pomorskie

Władysławowo, Władysławowo wejście nr 4 ul. Hryniewieckiego Władysławowo pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Władysławowo wejście nr 10 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 19.07.2022 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 6.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Władysławowo, Władysławowo wejście nr 10 Aleja Żeromskiego

Władysławowo

pomorskie

Władysławowo, Władysławowo wejście nr 10 Aleja Żeromskiego Władysławowo pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Chłapowo wejście nr 12 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 19.07.2022 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 6.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Chłapowo, Chłapowo wejście nr 12 Aleja Żeromskiego

Chłapowo

pomorskie

Chłapowo, Chłapowo wejście nr 12 Aleja Żeromskiego Chłapowo pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Zajezierskie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 18.07.2022 Temperatura powietrza: 22°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 11.07.2022

Godziny otwarcia: 11:00 - 19:00

Adres:

Sztum, Reja 11

Sztum

pomorskie

Sztum, Reja 11 Sztum pomorskie Akwen: Jezioro Zajezierskie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Przy Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Garczynie nad jeziorem Garczyn Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2018 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 12 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 15.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Kościerzyna, Nad j. Garczyn Kąpielisko przy Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Garczynie

Kościerzyna

pomorskie

Kościerzyna, Nad j. Garczyn Kąpielisko przy Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Garczynie Kościerzyna pomorskie Akwen: Jezioro Garczyn

Długość lini brzegowej: 50m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Chłapowo wejście nr 13 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 19.07.2022 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 6.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Chłapowo, Chłapowo wejście nr 13 Aleja Żeromskiego

Chłapowo

pomorskie

Chłapowo, Chłapowo wejście nr 13 Aleja Żeromskiego Chłapowo pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Borzechowskie Wielkie przy Ośrodku Wypoczynkowym „Jeziornik” w Borzechowie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 13.07.2022 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 5 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 15.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Borzechowo, nr działki 309

Borzechowo

pomorskie

Borzechowo, nr działki 309 Borzechowo pomorskie Akwen: Jezioro Borzechowskie Wielkie

Długość lini brzegowej: 55m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, kosze na śmieci, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko PCM Garczyn Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2022 - 31/08/2022 Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 12.07.2022

Godziny otwarcia: Brak danych

Adres:

Garczyn, Nad j. Garczyn przy Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie

Garczyn

pomorskie

Garczyn, Nad j. Garczyn przy Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie Garczyn pomorskie Akwen: Jezioro Garczyn

Długość lini brzegowej: 30m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, ratownik, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna. Kąpielisko: Sulęczyno Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 28.07.2021 Temperatura powietrza: 25°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 30.06.2022

Godziny otwarcia: 09:30 - 18:00

Adres:

Sulęczyno, Sulęczyno

Sulęczyno

pomorskie

Sulęczyno, Sulęczyno Sulęczyno pomorskie Akwen: Jezioro Węgorzyno

Długość lini brzegowej: 30m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Jastrzębia Góra wejście nr 25 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 19.07.2022 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 7.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Jastrzębia Góra, wejście nr 25 ul.Bałtycka

Jastrzębia Góra

pomorskie

Jastrzębia Góra, wejście nr 25 ul.Bałtycka Jastrzębia Góra pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, kosze na śmieci, toaleta, natryski, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Jastrzębia Góra wejście nr 23 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2022 - 7/09/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 19.07.2022 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 7.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Jastrzębia Góra, wejście nr 23 ul.Rybacka

Jastrzębia Góra

pomorskie

Jastrzębia Góra, wejście nr 23 ul.Rybacka Jastrzębia Góra pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad Jeziorem Żarnowieckim w Lubkowie-DPS Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 17.07.2022 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 5 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 7.07.2022

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Lubkowo, Długa przy Domu Pomocy Społecznej

Lubkowo

pomorskie

Lubkowo, Długa przy Domu Pomocy Społecznej Lubkowo pomorskie Akwen: Jezioro Żarnowieckie

Długość lini brzegowej: 50m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Jastrzębia Góra wejście nr 22 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 19.07.2022 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 7.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Jastrzębia Góra, Jastrzębia Góra wejście nr 22 ul. Rozewska

Jastrzębia Góra

pomorskie

Jastrzębia Góra, Jastrzębia Góra wejście nr 22 ul. Rozewska Jastrzębia Góra pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko przy Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Gdańskiej Czarlina nad jez. Jelenie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 14/07/2022 - 27/07/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 18.07.2022 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 18:00

Adres:

Czarlina, nad j. Wdzydze

Czarlina

pomorskie

Czarlina, nad j. Wdzydze Czarlina pomorskie Akwen: Jezioro Jelenie

Długość lini brzegowej: 35m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Ostrowo wejście nr 35 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 19.07.2022 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 7.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Ostrowo, Wejście nr 35 Ostrowo-wieś

Ostrowo

pomorskie

Ostrowo, Wejście nr 35 Ostrowo-wieś Ostrowo pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Karwia wejście nr 43 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 19.07.2022 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 7.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Karwia, Wejście nr 43 ul.Wojska Polskiego na wysokości szaletów

Karwia

pomorskie

Karwia, Wejście nr 43 ul.Wojska Polskiego na wysokości szaletów Karwia pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Karwia wejście nr 45 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 19.07.2022 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 7.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Karwia, Karwia wejście nr 45 ul. Wojska Polskiego

Karwia

pomorskie

Karwia, Karwia wejście nr 45 ul. Wojska Polskiego Karwia pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, natryski, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko w miejscowości Czarlina nad jez. Radolne przy OW Gdańskiej Stoczni "Remontowa" im. J.Piłsudskiego S.A. Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 18.07.2022 Temperatura powietrza: 22°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 8.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 18:00

Adres:

Czarlina, nad j. Wdzydze

Czarlina

pomorskie

Czarlina, nad j. Wdzydze Czarlina pomorskie Akwen: Jezioro Radolne

Długość lini brzegowej: 35m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Gminne Wdzydze nad jeziorem Jelenie we Wdzydzach Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 16.07.2022 Temperatura powietrza: 14°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 14.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Wdzydze, nad j. Wdzydze

Wdzydze

pomorskie

Wdzydze, nad j. Wdzydze Wdzydze pomorskie Akwen: Jezioro Jelenie

Długość lini brzegowej: 44m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko morskie w Karwieńskich Błotach Drugich Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 18.07.2022 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 6 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 7.07.2022

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Karwieńskie Błoto Drugie, Wejście nr 11

Karwieńskie Błoto Drugie

pomorskie

Karwieńskie Błoto Drugie, Wejście nr 11 Karwieńskie Błoto Drugie pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad jez. Skrzynki Duże w Nowym Karpnie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 18.07.2022 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 15.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Nowe Karpno, nad j. Skrzynki Duże od strony torów kolejowych

Nowe Karpno

pomorskie

Nowe Karpno, nad j. Skrzynki Duże od strony torów kolejowych Nowe Karpno pomorskie Akwen: Jezioro Skrzynki Duże

Długość lini brzegowej: 15m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko morskie w Dębkach Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 19.07.2022 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 7.07.2022

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Dębki, wejście nr 19

Dębki

pomorskie

Dębki, wejście nr 19 Dębki pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad jez. Rzuno w Dziemianach Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 18.07.2022 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 6 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 15.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Dziemiany, nad j. Rzuno od strony wsi Dziemiany

Dziemiany

pomorskie

Dziemiany, nad j. Rzuno od strony wsi Dziemiany Dziemiany pomorskie Akwen: Jezioro Rzuno

Długość lini brzegowej: 58m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko morskie w Białogórze Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 19.07.2022 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 7.07.2022

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Białogóra, wejście nr 33

Białogóra

pomorskie

Białogóra, wejście nr 33 Białogóra pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko "Wielewskie" nad jez. Wielewskim w miejscowości Wiele Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 17.07.2022 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 16°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 15.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Wiele,

Wiele

pomorskie

Wiele, Wiele pomorskie Akwen: Jezioro Wielewskie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Jeleń Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2022 - 2/09/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 14.07.2022 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 8 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 8.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Bytów, Bytów

Bytów

pomorskie

Bytów, Bytów Bytów pomorskie Akwen: Jezioro Jeleń

Długość lini brzegowej: 53m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Ostrowite Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 18.07.2022 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 29.06.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Ostrowite, Ostrowite k/Czerska

Ostrowite

pomorskie

Ostrowite, Ostrowite k/Czerska Ostrowite pomorskie Akwen: Jezioro Ostrowite

Długość lini brzegowej: 60m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko przy plaży C w Łebie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2018 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 15°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 14.07.2022

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Łeba, Kąpielisko C - na wschód od hotelu "Neptun" do Ośrodka Wypoczynkowego "Górnik"

Łeba

pomorskie

Łeba, Kąpielisko C - na wschód od hotelu "Neptun" do Ośrodka Wypoczynkowego "Górnik" Łeba pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 200m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko przy plaży "B" w Łebie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2018 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 15°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 14.07.2022

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Łeba, Kąpielisko przy plaży B w Łebie – od wejścia na plażę w rejonie ul. Turystycznej w kierunku zachodnim

Łeba

pomorskie

Łeba, Kąpielisko przy plaży B w Łebie – od wejścia na plażę w rejonie ul. Turystycznej w kierunku zachodnim Łeba pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 200m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Swornegacie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 26/06/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 18.07.2022 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.06.2022

Godziny otwarcia: 11:00 - 18:00

Adres:

Swornegacie, Podgórna

Swornegacie

pomorskie

Swornegacie, Podgórna Swornegacie pomorskie Akwen: Jezioro Karsińskie

Długość lini brzegowej: brak danych Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Małe Swornegacie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2022 - 30/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 18.07.2022 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.06.2022

Godziny otwarcia: 11:00 - 18:00

Adres:

Małe Swornegacie, Chojnicka

Małe Swornegacie

pomorskie

Małe Swornegacie, Chojnicka Małe Swornegacie pomorskie Akwen: Jezioro Charzykowskie

Długość lini brzegowej: brak danych Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Charzykowy Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 26/06/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 18.07.2022 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.06.2022

Godziny otwarcia: 11:00 - 18:00

Adres:

Charzykowy, Promenada

Charzykowy

pomorskie

Charzykowy, Promenada Charzykowy pomorskie Akwen: Jezioro Charzykowskie

Długość lini brzegowej: brak danych Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Rowy Zachód Radomsko Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 18.07.2022 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 16°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 13.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Rowy, Rowy plaża na zachód od portu

Rowy

pomorskie

Rowy, Rowy plaża na zachód od portu Rowy pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Rowy Zachód Apator Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 18.07.2022 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 16°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 13.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Rowy,

Rowy

pomorskie

Rowy, Rowy pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Rowy Wschód Słowińskie I Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 18.07.2022 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 13.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Rowy,

Rowy

pomorskie

Rowy, Rowy pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Rowy Wschód Słowińskie II Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 18.07.2022 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 15°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 13.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Rowy,

Rowy

pomorskie

Rowy, Rowy pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Rowy Zachód Domki Letniskowe Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 18.07.2022 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 15°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 13.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Rowy,

Rowy

pomorskie

Rowy, Rowy pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna. Kąpielisko: Ośrodek wypoczynkowy nad Jeziorem Rychnowskim Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 4.09.2019 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 8.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Człuchów, Wojska Polskiego

Człuchów

pomorskie

Człuchów, Wojska Polskiego Człuchów pomorskie Akwen: Jezioro Rychnowskie

Długość lini brzegowej: 50m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad jeziorem Końskim w Przechlewie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 30/08/2022 Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 13.07.2022

Godziny otwarcia: Brak danych

Adres:

Przechlewo, Człuchowska

Przechlewo

pomorskie

Przechlewo, Człuchowska Przechlewo pomorskie Akwen: Jezioro Końskie

Długość lini brzegowej: 48m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Dębina Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 18.07.2022 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 16°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 13.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Dębina, Dębina

Dębina

pomorskie

Dębina, Dębina Dębina pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna. Kąpielisko: Ośrodek Szkoleniowy WOPR Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022 Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 8.07.2022

Godziny otwarcia: Brak danych

Adres:

Człuchów, Ględowo 3W

Człuchów

pomorskie

Człuchów, Ględowo 3W Człuchów pomorskie Akwen: Jezioro Rychnowskie

Długość lini brzegowej: 35m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Poddąbie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 18.07.2022 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 13.07.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Poddąbie, Poddąbie

Poddąbie

pomorskie

Poddąbie, Poddąbie Poddąbie pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna. Kąpielisko nad Jeziorem Dymno w Koczale Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 9.07.2022 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 18 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 13.07.2022

Godziny otwarcia: 12:00 - 18:00

Adres:

Koczała, kąpielisko zlokalizowane na działce nr 490 obręb Koczała w szerokości istniejącego pomostu rekreacyjno - wędkarskiego przylegającego do działki nr 628 obręb Koczała na której znajduje się plaża

Koczała

pomorskie

Koczała, kąpielisko zlokalizowane na działce nr 490 obręb Koczała w szerokości istniejącego pomostu rekreacyjno - wędkarskiego przylegającego do działki nr 628 obręb Koczała na której znajduje się plaża Koczała pomorskie Akwen: Jezioro Dymno

Długość lini brzegowej: 50m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, wydzielone miejsca na grill/ognisko, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad j. Szczytno przy Ośrodku Rekreacyjno Wypoczynkowym "Rzewnica" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 19.07.2019 Temperatura powietrza: 22°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 13.07.2022

Godziny otwarcia: Brak danych

Adres:

Rzeczenica, Rzewnica

Rzeczenica

pomorskie

Rzeczenica, Rzewnica Rzeczenica pomorskie Akwen: Jezioro Szczytno

Długość lini brzegowej: 45m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko na jeziorze Żuczek w Debrznie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022 Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 14.07.2022

Godziny otwarcia: Brak danych

Adres:

Debrzno, Żuczek

Debrzno

pomorskie

Debrzno, Żuczek Debrzno pomorskie Akwen: Jezioro Żuczek

Długość lini brzegowej: 50m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko na jeziorze Staw Miejski w Debrznie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2022 - 31/08/2022 Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 14.07.2022

Godziny otwarcia: Brak danych

Adres:

Debrzno, Jeziorna

Debrzno

pomorskie

Debrzno, Jeziorna Debrzno pomorskie Akwen: Jezioro Miejskie

Długość lini brzegowej: 30m Dodatkowe informacje: wyróżnienia, teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Czym są kąpieliska? Na kąpielisku spędzisz czas w upalne dni w bezpieczny i przyjemny sposób. Woda w kąpieliskach jest stale monitorowana, a plaże są sprzątane. Na miejscu można również liczyć na pomoc ratownika. Często znajdziesz również miejsca wydzielone dla dzieci, gdzie najmłodsi mogą się bezpiecznie bawić. Kąpielisko to nic innego, jak wydzielony fragment wód powierzchniowych. Są to miejsca przeznaczone do kąpieli w celach rekreacyjnych. Na kąpielisko warto zabrać ze sobą koc, ręcznik, okulary przeciwsłoneczne, okrycie głowy oraz krem z filtrem. Nie zapomnij również o wodzie lub innych napojach, gdyż nawadnianie się w upalne dni jest bardzo istotne. By miło spędzić czas zabierz ze sobą książkę, słuchawki lub piłkę.

Dane pochodzą ze stron Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

