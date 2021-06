Kąpieliska na Pomorzu z błękitnymi flagami. Jest ich 13! Letnia kąpiel w warunkach deluxe

Krystaliczna woda, czysty piasek, plaże wyposażone w sanitariaty i sprzęt ratunkowy, strzeżone przez odpowiednią liczbę ratowników WOPR, a do tego z łatwym dojazdem i dostępem do ciągów rowerowych. Nie jest to opis zagranicznej riwiery z katalogów turystycznych, ale naszych lokalnych kąpielisk, które w 2021 otrzymały certyfikat "Błękitnej Flagi". W tym sezonie na Pomorzu wyróżniono ich aż 13, z czego 10 w samym Gdańsku. Sprawdźcie, gdzie warto zaplanować plażowanie!

Do naszego kraju zaczęło napływać gorące zwrotnikowe powietrze. Z tego powodu prognozowane są pierwsze w tym roku upały. Oznacza to, że już niebawem Polacy ruszą nad wodę, by schłodzić się i zrelaksować. Zanim to jednak nastąpi warto sprawdzić, które z kąpielisk spełniają najwyższe standardy. Kąpieliksa na Pomorzu z błękitną flagą. Co to oznacza? Błękitna Flaga to jedna z najbardziej rozpoznawalnych na świecie nagród przyznawanych plażom, marinom i organizacjom zrównoważonej turystyki żeglarskiej. Aby do niej pretendować, należy spełnić i utrzymać szereg rygorystycznych kryteriów środowiskowych, edukacyjnych, a także tych związanych z bezpieczeństwem i dostępnością.

Ten symbol to duży prestiż, który potwierdza najwyższe standardy zarządzania bezpieczeństwem, ekologią i infrastrukturą dla tego typu miejsc. W tym roku wyróżnienie trafi aż do 10 gdańskich obiektów, w tym do pięciu kąpielisk i czterech przystani. A jeszcze trzy trafią nad kąpielisko w Ustce, w Sopocie, w Marina Yacht Park w Gdyni.

Kąpieliska i mariny wyróżnione Błękitną Flagą w sezonie 2021 Kąpielisko Ustka Plaża Wschodnia

Marina Yacht Park w Gdyni

Kąpielisko Koliba w Sopocie

Kąpielisko Gdańsk Jelitkowo

Kąpielisko Molo Gdańsk Brzeźno

Kąpielisko Gdańsk Stogi

Kąpielisko Gdańsk Sobieszewo

Kąpielisko Gdańsk Orle

Przystań Żeglarska Tamka w Gdańsku

Marina Gdańsk

Marina Żabi Kruk w Gdański

Marina Sienna Grobla w Gdańsku Dodatkowo certyfikat otrzymał Jacht Generał Zaruski – flagowa jednostka miasta Gdańska, na której realizowany jest program edukacji morskiej i ekologicznej dla młodzieży. Ratownicy gotowi do pracy Od 15 czerwca działa strzeżone kąpielisko przy molo, które przez 100 metrów ciągnie się w kierunku Gdańska. Ratownicy pilnują bezpieczeństwa plażowiczów w godz. 9:30-17:00. Pozostałe osiem odcinków kąpieliska będzie otwierane sukcesywnie aż do 1 lipca. Wtedy cała plaża zostanie oddana do dyspozycji kąpiących się. Kąpielisko przy molo będzie strzeżone do 15 września, pozostałe zostaną zamknięte wraz z ostatnim dniem wakacji.

Na kąpiel na gdyńskiej i gdańskiej plaży musimy jeszcze chwile poczekać. Sezon kąpielowy rozpocznie się tam 25 czerwca i potrwa do końca sierpnia. Zgodnie z podjętą w kwietniu tego roku uchwałą na terenie Gdańska będzie działać sześć kąpielisk, z kolei Gdynia przygotowała ich tradycyjnie cztery.

W planach Gdańskiego Ośrodka Sportu jest również utworzenie dodatkowych miejsc okazyjnie wykorzystywanych do kąpieli. Wówczas całkowita strzeżona przez ratowników wodnych linia brzegowa wyniesie łącznie 1 400 m.

GIS przypomina o zasadach bezpieczeństwa Główny Inspektorat Sanitarny przypomina plażowiczom o zachowaniu dystansu społecznego, co na zatłoczonych plażach może być bardzo trudne. W wypadku kąpielisk nadmorskich nie ma fizycznej możliwości weryfikacji liczby plażowiczów. Wypoczywającym zaleca więc aby sami zadbali o własne bezpieczeństwo i starali się zachowywać dystans oraz minimalną odległość od osób postronnych zarówno na plaży, jak i w wodzie. Podkreśla również, że z kąpielisk nie powinno się korzystać w przypadku złego samopoczucia, infekcji czy gorączki. Korzystać z plaż i kąpać się nie wolno odbywającym kwarantannę lub będącym w izolacji, a także osobom, które mieszkają z nimi pod jednym dachem.

