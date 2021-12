Kandydat na TW "Kelner" - mój kumpel, ich kapuś

Czym była grupa Masa? W skrócie - czym dla Trójmiasta był Totart, a dla Wrocławia Kormorany Raj, tym dla Wałbrzycha była Masa. Oczywiście mniej więcej i na naszą prowincjonalną skalę, bo o ile Raj to głównie studenci i dyplomowani artyści o awangardowych ambicjach, o tyle my byliśmy uczniami i absolwentami szkół średnich i zawodówek. Jeśli już ktoś wyjechał na studia artystyczne do Wrocławia (albo dalej), to do Wałbrzycha raczej nie wracał. A my tu, na miejscu, zajmowaliśmy się działaniami twórczymi i szerzeniem bumelanctwa. Wykształcenie, przynależność subkulturowa, pochodzenie społeczne nie miały znaczenia. Jeśli tylko chciałeś lub chciałaś „coś robić”, żeby wybić się z szarzyzny tego miasta, robiłeś to z nami. W znacznej mierze wałbrzyska muzyczna scena alternatywna była związana z działalnością Masy.

„Kelner” ma oczywiście imię i nazwisko, które pominę, i w tamtym czasie był moim kolegą z sąsiedniej ulicy. Byłem od niego trochę starszy, ale znaliśmy się po sąsiedzku i jeszcze ze szczenięcych lat podstawówki. On bywał u mnie w domu, ja bywałem u niego, a kiedy zaczęła się Masa, zaczął się kręcić w naszym środowisku. Był jednym z nas, choć bodaj najmłodszym. Być może dlatego nie doczekał się od SB statusu TW. Był jedynie kandydatem na TW.