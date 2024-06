Kandydaci do Parlamentu Europejskiego 2024 (okręg nr 1) w Eurowyborach

Kto może być kandydatem do Parlamentu Europejskiego?

Kandydaci na posła do Parlamentu Europejskiego z woj. pomorskiego okręg nr 1

Ilu posłów ma być wybranych do Parlamentu Europejskiego?

Ilu posłów ma być wybranych do Parlamentu Europejskiego?

Kandydaci na posła do Parlamentu Europejskiego z woj. pomorskiego okręg nr 1

Kodeks wyborczy określa, iż komitet wyborczy w każdym okręgu może zgłosić tylko jedną listę kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego. Minimalna liczba kandydatów na liście to 5, zaś maksymalna to 10. Kandydat na posła może być zgłoszony tylko w jednym okręgu i z jednej listy.

W okręgu nr 1 w wyborach startuje 70 kandydatów. Jego zasięg to: województwo pomorskie.

Zapoznaj się z listami kandydatów.