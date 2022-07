Kanał Żeglugowego na Mierzei Wiślanej. Na lądzie prawie wszystko gotowe. Kiedy finał budowy trasy Zalew Wiślany - Zatoka Gdańska? | ZDJĘCIA

- Przekop Mierzei Wiślanej to strategiczna inwestycja dla Polski. Dzięki niej po raz pierwszy w powojennej historii Polski będzie możliwość wpłynięcia na Zalew Wiślany z pominięciem rosyjskiej strefy przybrzeżnej. Szczególnie dzisiaj, w obliczu wojny, widać, jak bardzo trafna była decyzja rządu o rozpoczęciu tej budowy – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, zaś wiceminister tego resortu Marek Gróbarczyk dodał, że: - Oficjalna inauguracja działalności Kanału Żeglugowego nastąpi 17 września. Docelowe parametry uzyska on w przyszłym roku.

Nowy kanał żeglugowy ma kilometr długości i pięć metrów głębokości, sama śluza ma 200 metrów długości, 25 metrów szerokości i 6,5 metra głębokości. Dzięki kanałowi do portu w Elblągu wpłyną jednostki o zanurzeniu do 4,5 metra, długości do 100 metrów oraz szerokości do 20 metrów.

W zakres wykańczanego właśnie pierwszego etapu tej inwestycji wchodzi budowa portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej i kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego. Do zrobienia był także nowy układ drogowy z ruchomymi stalowymi mostami o pionowej osi obrotu, które już umożliwiają przejazd nad kanałem. Dodatkowo zaplanowano budowę sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym, która już jest rajem dla ptaków.