Kamila Witkowska, środkowa reprezentacji Polski: Mecz z Turcją będzie tym najtrudniejszym w Gdańsku ROZMOWA

Była reprezentantka Polski Magdalena Śliwa mówi, że blok to silna strona waszej drużyny. To był element, nad którym pracowałyście w sezonie przygotowawczym do mistrzostw? Starałyśmy się popracować nad każdym elementem, bo ten sezon przygotowawczy był naprawdę długi. W meczach z Azjatkami naprawdę dobrze to funkcjonowało. Dzisiaj z Dominikaną było inaczej, być może że po drugiej stronie był zespół dużo wyższy. Ale i tak całkiem nieźle blok-obrona wyglądała. Zobaczymy, co będzie z Turcją. Mam nadzieję, że cały czas będziemy ten poziom utrzymywać i postraszymy niejednym blokiem.

Turcja to bardzo ofensywny zespół, więc trzeba się liczyć z mocnymi atakami z ich strony. Azją nastawiałyście się na cierpliwość, bo piłki wracały, a tutaj mogą być mocne uderzenia.

To prawda. Tak było z Dominikaną i tak będzie z Turcją, że te ataki będą mocniejsze, z wyższego pułapu, niż było to w meczach z Azjatkami. Musimy się po prostu do tego przygotować. Trzy mecze z rzędu naprawdę dają w kość i fajnie, że w końcu czeka nas dzień treningowy. To jest jeszcze tak, że mecz jest o 20.30 i cały dzień czeka się na to spotkanie. W piątek mamy czas, aby parę rzeczy na spokojnie przećwiczyć. Przygotować się do meczu z Turcją, bo to będzie najtrudniejszy mecz tutaj w Gdańsku. Zrobimy wszystko, żeby rozpracować przeciwniczki, a przede wszystkim, żeby skupić się na swojej dobrej grze.