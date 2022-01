Kamil Mazek z Chojniczanki Chojnice: Odkąd pojawiło się dziecko, wszystko się zmieniło

Jak porówna pan swój pobyt w Gdyni z Chojnicami? Które miasto przypadło panu bardziej do gustu? To oczywiste, że życie w Gdyni jest inne niż w Chojnicach. W tym pierwszym mieście w każdej wolnej chwili wraz z rodziną staraliśmy się wychodzić z domu i iść na plażę. Całe piłkarskie życie powtarzałem sobie, że grając w piłkę najlepiej mieszkałoby się nad morzem. To co kiedyś było dla mnie wakacjami, teraz mogło być na co dzień poza treningami. Życie w Chojnicach i okolicach jest inne, ale tutaj też można znaleźć ciekawe miejsca, jak Jezioro Charzykowskie.

Chojniczanka do końca lutego przezimuje na drugim miejscu w tabeli. Spodziewał się pan, że po rundzie jesiennej będziecie tak wysoko?

Myślę, że przychodząc do Chojnic, miałem ambicje, aby być w czubie tabeli. Naszym głównym celem jest awans do I ligi. W trakcie rundy mieliśmy potknięcia, ale na szczęście w porę potrafiliśmy wyjść z kryzysu i wspiąć się prawie na sam szczyt klasyfikacji.

6 grudnia mecz ze Stalą Rzeszów zagraliście koncertowo. Czy transmisja w telewizji mobilizuje pana do lepszej gry czy nie ma to dla pana żadnego znaczenia?

Dziękuję za to określenie, również uważam, że zagraliśmy wtedy bardzo dobry mecz. Transmisja zawsze wpływa podświadomie na czynnik stresu, bo wiesz, że więcej osób Cię obejrzy i zostaniesz oceniony przez większe grono, więc musisz dobrze wypaść. Ja na szczęście umiem sobie z tym poradzić i trema mnie nie zjada. Cieszę się, że niektóre mecze w drugiej lidze są pokazywane w telewizji, bo jest to dodatkowy bodziec do większej automatycznej motywacji.