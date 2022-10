Kalendarz "Dziennika Bałtyckiego" na 2023 rok. Zgłoś swoje zdjęcie do konkursu red.

Tadek Sikora

Nie musisz być zawodowym fotografem, by robić świetne zdjęcia. Niekiedy wystarczy komórka, dobre światło i właściwe ujęcie. Jeśli więc lubisz fotografować przyrodę, miejsca, w których żyjesz i odpoczywasz, zgłoś swoją pracę do naszego konkursu. Jest szansa, że trafi do wyjątkowego kalendarza na 2023 rok, który dołączymy do papierowego wydania tygodnika, ukazującego się w twoim powiecie! Na zdjęcia czekamy do 7 listopada!