Justyna Steczkowska zaśpiewała w Zakładzie Karnym. Przed więźniami ze Sztumu wystąpiła 11 grudnia

Fundacja św. Faustyny pomaga w resocjalizacji więźniów

Znana wokalistka zawitała za więzienne mury w minioną sobotę ( 11 grudnia ). Zaśpiewała wzruszającą balladę „Droga do domu”, która wprowadziła uczestników spotkania w nastrój zadumy i refleksji. Opowiadała też o roli rodziny w życiu, miłości, szacunku do bliskich i wybaczaniu.

Justyna Steczkowska śpiewa w więzieniu

Ja bym miała takie marzenie na święta, żebyście pochylili się nad sobą, nad swoimi rodzicami lub jak jesteście rodzicami - to nad swoimi dziećmi i w głębi duszy wybaczyli prosto z serca, będzie żyło wam się lżej, zaczniecie nowy rozdział w życiu i tego wam życzę – mówiła Justyna Steczkowska.

Steczkowska zbliża się do pięćdziesiątki, ale od lat wygląda rewelacyjnie

Artystka miała też okazję poznać próbkę muzycznych umiejętności osadzonych. Wystąpił dla niej więzienny zespół Pauza Pełna Dźwięków. W podzięce za przybycie i poświęcony czas osadzeni podarowali jej także prace plastyczne i rękodzielnicze wykonane w czasie odbywania kary.

- Znani ludzie odwiedzający zakłady karne wspomagają proces resocjalizacji, motywują osadzonych do zmiany dotychczasowego trybu życia, do pracy nad sobą w celu potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. Spotkania takie stanowią również namiastkę normalności i odskocznię od więziennej codzienności – tłumaczy mjr Kamil Dobrzyński, rzecznik prasowy ZK Sztum.