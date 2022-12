Julia Koralewska i Maciej Megier z AZS-u AWFiS-u Gdańsk pobiegną na mistrzostwach Europy w Piemoncie

Dwoje biegaczy z Gdańska na mistrzostwach Europy w biegach przełajowych

Julia Koralewska na listach startowych pojawiła się w 2016 roku. Już rok później zadebiutowała w mistrzostwach Polski do lat 16. Pierwsze sukcesy przyszły jeszcze później. W 2018 roku wywalczyła dwa medale mistrzostw Polski w sztafetach (sztafety szwedzka oraz mieszana 4x400 metrów). W 2019 roku wygrała rywalizację podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży na 1500 metrów z przeszkodami, co dało jej przepustkę na Europejski Festiwal Młodzieży w Baku. W stolicy Azerbejdżanu zajęła 14. miejsce. W kolejnych latach zdobywała medale mistrzostw Polski do lat 20. W wieku 19 lat zajęła ósme miejsce w mistrzostwach Polski seniorów oraz dziewiąte miejsce na Mistrzostwach Europy do lat 20 w Tallinnie. Reprezentowała Polskę także na mistrzostwach świata do lat 20 w Nairobi oraz mistrzostwach Europy w biegach przełajowych w Dublinie (33. miejsce). W 2022 roku zdobyła cztery medale mistrzostw Polski do lat 23 (na bieżni i w przełaju) oraz była piąta i szósta podczas mistrzostw Polski seniorów.