Julia Kamińska o nowych odcinkach serialu "BrzydUla". Spodziewała się krytyki?

Julia Kamińska cieszy się sporą popularnością. Tę zdobyła, wcielając się w postać Uli Cieplak, w serialu TVN, „BrzydUla”. Chociaż emisja pierwszych sezonów zakończyła się w 2009 roku, produkcja po wieloletniej przerwie w 2020 roku powróciła na ekrany.

W nowych odcinkach Ula i Marek są 10 lat po ślubie i mają troje dzieci: Kubę, Julię i Antosia. Główna bohaterka po urlopie macierzyńskim wraca do pracy w domu mody F&D, który po zakończeniu współpracy z Pshemko, podpisuje kontrakt z duetem Sławo&Miro. Ula poznała też Nadię Ulecką, sekretarkę Marka. Myśląc, że jej mąż ma romans, sama spędza noc z lekarzem Arturem. To doprowadziło do kryzysu w małżeństwie Dobrzańskich.