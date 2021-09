Jubileuszowa gala na 75-leci Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Kaszuby [ZDJĘCIA]

Na 75-lecie "Kaszubskie Wesele"

Spektakl był połączenie tradycji z nowoczesnością i to było niezwykłe. Na początek zespół zaserwował swoim gościom film, sięgający czasów powstania, prowadzący przez dziesiątki lat działalności - koncertów w kraju i na świecie. Mogliśmy zobaczyć osoby, które zakładały zespół oraz te, które przez dziesięciolecia go tworzyły. Film kończył się na współczesności, na tu i teraz. Widzimy na ekranie początek "Kaszubskiego Wesela", gdy młoda para w towarzystwie weselników wchodzi do kartuskiej kolegiaty, a po "zawarciu ślubu" jedzie do Kartuskiego Centrum Kultury na kaszubskie weselisko. Akcja kończy się, gdy wchodzą na weselną salę.