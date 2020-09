Jubileuszowa, 10. edycja Budżetu Obywatelskiego w Sopocie. Głosowanie na projekty rusza już w najbliższy poniedziałek (7.09.2020)!

Głosowanie w 10. edycji Budżetu Obywatelskiego w Sopocie potrwa do 21 września br.

- W czasie głosowania odbędą się pikniki sąsiedzkie oraz duży piknik ekologiczny na sopockim rynku. Będą one okazją do spotkań i rozmowy na temat zgłoszonych projektów, przekonywania głosujących do swoich pomysłów. W przypadku, gdy liczba zachorowań w Sopocie zdecyduje o zakwalifikowaniu gminy do strefy żółtej bądź czerwonej, pikniki zostaną automatycznie odwołane