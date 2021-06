Jo!/Tak! Jô jem Kaszëba. Chcemë sã spisac dlô Kaszëb - brzmiał tytuł tegorocznej edycji konkursu "Aktywne Kaszuby". Oto wyniki

Popkillery 2021 rozdane. Kto triumfował podczas tegorocznej gali? Lista zwycięzców

We wtorek 1 czerwca odbyła się trzecia gala wręczenia Popkillerów, czyli najbardziej prestiżowych wyróżnień na rodzimej rapowej scenie. Tegoroczny plebiscyt był wyjątkowy, gdyż jak podają organizatorzy, publiczność oddała w nim aż 370 992 głosy - to najwięcej jak do tej pory. Statuetki przyznało również gremium eksperckie. Poniżej pełna lista zwycięzców.