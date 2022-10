Jodek potasu na Pomorzu w 1029 punktach rozdawania. Sprawdź, gdzie w twojej gminie dostaniesz preparat. Na Pomorzu mamy ok. 5 mln tabletek

Proces dystrybucji tabletek z jodkiem potasu nadzorują wojewodowie. Preparat najpierw trafił do jednostek straży pożarnej, potem do samorządów. Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie wskazali konkretne miejsca na swoim terenie, w których specyfik będzie rozdawany na wypadek skażenia. Są to najczęściej szkoły, urzędy i inne punkty użyteczności publicznej.

Na Pomorze trafiło blisko 5 mln tabletek jodku potasu. Pigułki mają być rozdawane każdej osobie, która zgłosi się do punktu (nie trzeba będzie podawać danych czy okazywać dowodu tożsamości).

LOKALIZACJĘ PUNKTÓW ROZDAWANIA JODKU POTASU NA POMORZU ZNAJDZIESZ NA DEDYKOWANEJ STRONIE - KLIKNIJ

Lek należy przyjąć doustnie niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od służb o wystąpieniu skażenia radiacyjnego (najlepiej w ciągu 2 godzin). Przyjęcie preparatu w ciągu 8 godzin od ekspozycji na działanie promieniowania, nadal będzie korzystne dla organizmu.