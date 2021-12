Joanna Senyszyn: Nowa Lewica jest kierowana autorytarnie. Nie mogłam tego znieść

Prof. Rafał Chwedoruk, politolog komentował tzw. rozłam w Nowej Lewicy mówiąc, że m.in. pani i pan Trela, chcielibyście bliższych relacji z Platformą Obywatelską. Nazwał Państwa także patriotami SLD, tożsamymi w głosowaniach z największą partią opozycji… Zgodzi się Pani z takim osądem?

Byłam patriotką SLD i nigdy nie odeszłabym z partii, którą 22 lata temu zakładałam, ale nie mogłam tolerować jej wrogiego przejęcia przez Czarzastego i zamienienia w prywatny folwark, który ma błędne priorytety i za ważniejszy uznaje prymat na opozycji niż pokonanie PiS. Czarzasty za przeciwników - na równi z PiS - uznaje PO, Polskę 2050, PSL..., a jego głównym celem jest nie pokonanie ugrupowania Kaczyńskiego, ale przywództwo na opozycji. I to za wszelką cenę. W Nowej Lewicy nie ma demokracji. Jest kierowana autorytarnie, łamie nawet własny, niedemokratyczny statut. Dlatego nie jest wiarygodna jako członek antypisowskiej koalicji, której zadaniem jest odsunięcie PiS od władzy i przywrócenie w Polsce demokracji. Miałam dość. Wstąpiłam do PPS, a nie do PO, co jednoznacznie wskazuje na moje lewicowe poglądy. Byłam najbardziej lewym skrzydłem SLD. Jestem prekursorką walki o świeckie państwo, prawa kobiet, środowisk LGBT+, ale też zwierząt, przyrody. Do takich postulatów jak likwidacja IPN czy zerwanie Konkordatu przekonywałam SLD 20 lat temu.