Joanna Jędrzejczyk - piękna i niebezpieczna. Polska mistrzyni MMA to seksowna kobieta. Zobaczcie zjawiskowe zdjęcia [galeria] Paweł Stankiewicz

Joanna Jędrzejczyk to trzykrotna mistrzyni świata i dwukrotna mistrzyni Europy w boksie tajskim. To także pierwsza Polka w MMA walcząca w organizacji UFC. W latach 2015-17 była mistrzynią UFC w wadze słomkowej. Jędrzejczyk to także piękna i seksowna kobieta. Sami zobaczcie. Zapraszamy do galerii zdjęć z Joanną Jędrzejczyk.