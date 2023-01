Joan Cañellas, rozgrywający reprezentacji Hiszpanii: W półfinałach MŚ trzeba zagrać o wiele lepiej, żeby myśleć o awansie

Trzeba powiedzieć szczerze, że półfinał z Danią wam nie wyszedł. W całym spotkaniu goniliście rywali, ale nie zdołaliście doskoczyć. Jak to wyglądało z Twojej perspektywy

Zgadza się. Byliśmy blisko, ale jednocześnie daleko przez większą część tego meczu. Z pewnością nie był to mecz na naszym najwyższym poziomie. Popełnialiśmy błędy w momentach, kiedy byliśmy już blisko rywali. Z tego zrobiła się trzybramkowa różnica w wyniku po końcowej syrenie. W półfinałach trzeba zagrać o wiele lepiej, żeby myśleć o awansie.

Co działo się w tych przełomowych momentach, kiedy już pachniało remisem?

Być może to nas trochę usztywniało. Może nie mieliśmy wystarczającej wiary. W tych kluczowych momentach słaliśmy piłkę do obwodowych, ale oni nie byli w stanie nic z nią zrobić. Kiedy gonisz wynik, jesteś blisko, ale nie kończysz akcji, wtedy jest naprawdę trudno. Tak mniej więcej to wyglądało. Przykro nam z tego powodu.