Jezioro Mausz, gmina Parchowo. Turysta: wybudowane niedawno domy nie pasują do krajobrazu Kaszub

Jezioro Mausz w powiecie bytowskim jest perełką. Ma około 380 hektarów powierzchni, a jego maksymalna głębokość to 45 metrów. Linia brzegowa jest bardzo urozmaicona, dlatego wielu turystów właśnie ten akwen wybiera na letni wypoczynek. Ale nie tylko. Wokół jeziora powstają nowe budynki, a ceny działek osiągają często niebotyczne kwoty – za metr kwadratowy ponad 300 zł.

Nie każdemu podoba się nowa zabudowa wokół jeziora Mausz w gminie Parchowo. Uwagą na nowopowstałe domy przy lini brzegowej jeziora, zwrócił turysta z Gdańska (imię i nazwisko do wiadomości redakcji).

- Wszędzie są dachy skośne, takie jak bywały na Kaszubach. Te dwa nowe tuż nad brzegiem pasują, jak kwiatek do kożucha. Przecież to można jakoś uporządkować. Wójt powinien zadbać o ład w przestrzeni. Za chwilę pojawią się tutaj gargamele – mówi turysta z Gdańska, nawiązując do budynków architektonicznie przypominających zamek czarodzieja z bajki o Smerfach – Gargamela, czyli z wieżyczkami i wykuszami.