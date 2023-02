Jezioro Karczemne w Kartuzach oczyszczone już w prawie 90 proc.

Po przerwie, spowodowanej warunkami atmosferycznymi, wznowione zostały prace rekultywacyjne na Jeziorze Karczemnym w Kartuzach. W ostatnich dniach dokonano odbioru na nadsektorze nr 3 - jednym z ostatnich obszarów akwenu poddanych refulacji.

- W wyniku przeprowadzonych w tej części jeziora robót wydobyto wierzchnią warstwę najbardziej zanieczyszczonych osadów o grubości od 0,50 do 0,60 cm i przetransportowano do oczyszczalni ścieków w Kartuzach ponad 119 tys. m sześć. refulatu (osadów dennych oraz wód nadosadowych). Ilość wydobytego osadu na nadsektorze nr 3 stanowi w konsekwencji 9,5 proc. całej objętości osadów przeznaczonych do wydobycia na jeziorze - informuje Urząd Miejski w Kartuzach.