Jeziorki (pow. chojnicki). Ciężarówka przewożąca mleko wypadła z drogi. Mogą występować utrudnienia!

Jeziorki (pow. chojnicki). Ciężarówka przewożąca mleko wypadła z drogi. 31.05.2022 r.

Do zdarzenia doszło we wtorek 31 maja (2022 r.) przed godziną 20. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na drodze krajowej nr 22 pomiędzy Chojnicami a Starogardem Gdańskim, w miejscowości Jeziorki (pow. chojnicki) doszło do wypadnięcia pojazdu ciężarowego z cysterną do transportu mleka z jezdni.