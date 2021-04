Jeżdżące nowinki technologiczne - 24 elektryczne autobusy Mercedesa od przyszłego roku wyjadą na ulice Gdyni. Są naszpikowane technologią!

Nowoczesne autobusy elektryczne dla Gdyni dostarczy firma EvoBus Polska, krajowy reprezentant marki Mercedes-Benz. Pierwsza część zamówienia będzie kosztować ponad 47 mln zł - druga – ponad 32 mln zł. Flotę gdyńskiego PKA zasilą aż 24 w pełni elektryczne autobusy eCitaro.

– Nowe autobusy elektryczne to nie tylko nowoczesność, to przede wszystkim ekologia. To także, co ważne w Gdyni, transport publiczny przyjazny osobom z niepełnosprawnościami. Bardzo zależy nam na tym, aby zachęcać gdynian do korzystania z komunikacji miejskiej, szczególnie po czasie pandemii, choć wiemy, że to będzie proces. Natomiast, żeby mieszkańcy chcieli korzystać z komunikacji miejskiej, musi być ona nie tylko punktualna, ale także bardzo nowoczesna i przyjazna środowisku – mówił Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.