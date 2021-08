Jeszcze więcej zieleni na dachu Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni. „To ważne, aby szpital nie kojarzył się tylko z leczeniem”

Przypomnijmy, że dwa lata temu na tarasie budynku nr 26 Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni powstał ogród dla pacjentów onkologicznych. Już wtedy stanęły tam donice z roślinami, ławki, stoliki i krzesła. Teraz na terenie szpitala pojawiła się kolejna przestrzeń wypełniona zielenią. Zielony zakątek znajduje się pomiędzy kaplicą a budynkiem Gdyńskiego Centrum Onkologii.

Są tam drzewa, różnego rodzaju krzewy, w tym róże, a także wiele innych roślin. Pośród zieleni stworzono ścieżki. Stanęły tam też zadaszone ławki, na których można usiąść w miłym otoczeniu. To miejsce zarówno dla wszystkich pacjentów, których stan zdrowia pozwala na wyjście na zewnątrz, ale też dla osób oczekujących na badania oraz odwiedzających.

– Takie zakątki są bardzo potrzebne. Widać to na przykładzie naszego ogrodu na tarasie. Kiedy tylko pogoda sprzyja, zawsze tętni on życiem. To ważne, aby szpital i jego otoczenie nie kojarzyły się tylko z leczeniem. Chodzi też o to, aby pacjenci mogli swobodnie posiedzieć na świeżym powietrzu, w miłym otoczeniu i wśród zieleni. Mamy nadzieję, że ten ogrodzony kącik również przypadnie wszystkim do gustu. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego miejsca – mówi Małgorzata Pisarewicz, dyrektor ds. komunikacji społecznej i promocji Szpitali Pomorskich.