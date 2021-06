Jeszcze w tym roku podwyżki diet dla przewodniczących rad oraz zarządów dzielnic w Gdańsku

- Cieszę się, że funkcyjni radni dzielnicowi będą mogli dostawać większe pieniądze za swoją coraz cięższą pracę. Pewnie nie wszystkich to zadowoli, to kwestia interpretacji. Rady nie są jednolite. Rozmawiałam z przewodniczącymi z Przeróbki i Nowego Portu, zgadzali się, że 50 proc. na początek to dobra kwota. Uważam, że pierwszy krok został poczyniony. Te pieniądze mogłyby być regularnie rewaloryzowane. Być może w nowej kadencji te kwoty będą mogły być jeszcze wyższe. Podwyżki powinny wejść jeszcze w tym roku. To może być listopad lub może nawet październik. Co do diet dla wiceprzewodniczących rady, może uda się to w przyszłym roku - mówi Beata Dunajewska.