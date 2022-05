Jestem matką zastępczą i to odmieniło moje życie na lepsze

Renata jest specjalistką ds. kredytów i depozytów, jest zatrudniona w centrali jednego z dużych banków. Obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim, bo jako matka zastępcza opiekuje się dwiema dziewczynkami.

- Na urlop macierzyński przeszłam z dnia na dzień, co w firmach jest dość nietypowe. Gdy jednak powiedziałam, że mam w pieczy zastępczej dzieci, moi przełożeni zareagowali wspaniale. Kibicowali mi i pomogli. Nawet nie spodziewałam się, że w pracy spotkam się z tak pozytywnym podejściem. Ono jeszcze bardziej utwierdziło mnie w przekonaniu, że to, co robię, jest bardzo ważne i ma ogromny sens – mówi nam.