Jest wniosek o zwołanie referendum w sprawie odwołania burmistrz Miastka Danuty Karaśkiewicz. Złożyli go radni

- To nie była inicjatywa pani burmistrz. Rada, ja jako przewodniczący, podjęliśmy taką decyzję, by w jakikolwiek sposób rozwiązać problem narastający od miesięcy, który rodził emocje wśród pracowników, jak również miejscowej ludności. Podjęliśmy trudną decyzję. Liczyliśmy się, że odwołanie prezesa, cieszącego się szacunkiem i sympatią, wywoła głosy sprzeciwu. Chcieliśmy oczyścić atmosferę, poszukać nowego rozwiązania. Nie było naszą intencją szukania kolejnego konfliktu z całą załogą. Sądzimy, że po zmianach personalnych emocje opadną, a konflikt zostanie wyciszony. Prezes ma zapewnić ciągłość funkcjonowania jednostki – przewodniczący rady Nadzorczej Jagiełowicz starał się przekonać radnych i mieszkańców zgromadzonych na sali. Wyjaśniał także, że decyzja została podjęta po analizie dokumentów dostarczonych przez prezes Renatę Kiempę. Przekonywanie nie udało się, bo jak wskazywali radni i przedsiębiorca z Miastka Tomasz Hinz, analiza bilansu finansowego nawet przez biegłego w małym przedsiębiorstwie trwa co najmniej trzy tygodnie.

- Przyjął pan na siebie niewdzięczną rolę, którą wyreżyserowała pani burmistrz. Stara się pan udowodnić, że Rada Nadzorcza podjęła tę decyzję. Robi pan to nieudolnie. Powołanie pana było 6 grudnia, Jarosława Mielnika 9 grudnia, a 10 grudnia macie decyzję. Nic innego państwo nie robili, jak to co nakazała burmistrz – skwitował radny Dariusz Zabrocki, wtórował mu bardzo emocjonalnie radny Tomasz Śmietana, który złożył rezygnację z Klubu Radnych Wspólnota Samorządowa, popierającego do tej pory burmistrz Danutę Karaśkiewicz.

- Manipuluje pani burmistrz nami. O niczym pani nam nie mówiła. Próbowała nas pani tylko uciszać. Wypowiedzenie właśnie złożyłem z klubu radych, bo jak mam wspierać człowieka, który mnie okłamuje i nie rozmawia ze mną? Nie jest tu pani sama. Nie może tak być. Słuchała pani pięciu osób, ech te położne musiały działać równo. Tam jest zatrudnionych 320 osób. I jeszcze styl w jakim odwołała pani prezes. Konflikt chciała pani zażegnać, a dopiero rozjuszony został. Kamień w gniazdo os pani burmistrz wrzuciła. Nie słuchała w ogóle naszych głosów. Robiła wszystko żeby utajnić wszystko, co się stało – wyliczał radny Śmietana, który nawiązał do kuluarów odwołania prezes Renaty Kiempy. Z nieoficjalnych źródeł radnych wynika bowiem, że Kiempie odebrany został prywatny laptop. W tej sprawie powiadomiona została policja.