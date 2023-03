Jest umowa na modernizację skweru "z czołgiem" w Malborku. W ciągu pół roku zmieni się ta część miasta

Modernizacja skweru w Malborku. 7 ofert, w tym cztery odrzucone

Do przetargu ogłoszonego przez Urząd Miasta Malborka wpłynęło aż siedem ofert z rozpiętością ofert od niespełna 2,2 mln zł do blisko 3,5 mln zł. Cztery oferty zostały odrzucone ze względów formalnych. Komisja przetargowa za najkorzystniejszą uznała propozycję PRB Przyszłość z Malborka z kwotą 2 188 128,44 zł. Taniej tę inwestycję – o 128,44 złotego - chciała wykonać inna z lokalnych firm, ale to była właśnie jedna z czterech odrzuconych ofert.