Jest szansa na rewitalizację żuławskiej wąskotorówki! To popularna atrakcja turystyczna na Żuławach i Mierzei Wiślanej Jagoda Bilicka

Żuławska kolejka to niewątpliwie ogromna atrakcja turystyczna nie tylko na Żuławach i Mierzei Wiślanej, ale również w całym regionie. To jedyna tego typu kolej na terenie Pomorza. W piątek (13.05.2022 r.) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim na zaproszenie Marszałka Mieczysława Struka odbyło się spotkanie samorządowców z terenu powiatu nowodworskiego w sprawie przyszłości kolejki wąskotorowej. Podpisana umowa, dzięki unijnemu dofinansowaniu, pozwoli na opracowanie dokumentacji, która otworzy drogę do rewitalizacji Żuławskiej Kolei Dojazdowej.