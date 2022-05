Jest rozwiązanie problemu rodziny ze Słosinka (p. bytowski). W miejscu domu stanie „holenderka”. Mieszkańcy mogą liczyć na pomoc Maria Sowisło

We wtorek (17 maja 2022 r.) u rodziny Pyrów w Słosinku zjawili się urzędnicy z konkretną propozycją rozwiązania problemu walącego się domu. - Tutaj nikt nie może mieszkać, bo to zagraża zdrowiu i życiu – stwierdziła pełniąca obowiązki burmistrz Miastka, Renata Kiempa i przedstawiła Ewie Pyrze propozycję. Ta na nią przystała. Dzięki temu do końca wakacji walący się dom zniknie, a w jego miejscu będzie stała „holenderka”.