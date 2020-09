Jest porozumienie między Ministerstwem Zdrowia, a lekarzami rodzinnymi. Co to oznacza dla pacjentów?

- W praktyce oznacza to ogromne zagrożenie dla poradni POZ, które nie są przystosowane do przyjmowania pacjentów zakaźnie chorych, bo większość z nich nie jest wyposażona w śluzy, filtry i izolatki. Nie ma tu analogii do grypy, bo lekarze rodzinni przed sezonem się szczepią przeciwko tej chorobie - Jacek Krajewski, prezes Porozumienia Zielonogórskiego.